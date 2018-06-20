Как часто нужно менять постельное белье дома?

Статистика утверждает, что каждый пятый житель Европы меняет постельное белье раз в месяц. Реже всего это проделывают молодые холостые мужчины, не достигшие возраста 35 лет, а в среднем жители больших городов отправляют постельные принадлежности в стирку один раз в две недели. Насколько это верно и с какой частотой необходимо менять простыни на своей кровати, чтобы это было оправдано с медицинской точки зрения? Приводим мнение врачей-гигиенистов.

Аллергологи убеждены: мы подвергаем свое здоровье не иллюзорной опасности, когда спим на грязных простынях. Подобное поведение приводит к возникновению хронического ринита, острых аллергических реакций, нейродермитам и экземам. У тех, кто страдает астмой, может ухудшаться состояние и самочувствие.

Главная опасность несвежего белья — в пылевых клещах и продуктах их жизнедеятельности. Споры высокоаллергенной плесени, всегда возникающей во влажной, теплой среде при редкой стирке постельного белья, завершают и дополняют пугающую картину.

Меняйте постельное белье минимум раз в неделю

Общепринятое мнение о допустимости смены простыней раз в две недели ошибочно. Уже спустя неделю после пользования постелью по прямому назначению популяция пылевых клещей достигает опасных для здоровья пределов. При условии ежедневного сна в кровати двух людей средней комплекции за две недели от пота на поверхности постели заводится до 16 видов плесени, каждый из которых способен провоцировать мощные аллергические реакции даже у условно здорового человека.

По этим причинам обычная смена принадлежностей для сна должна происходить как минимум раз в неделю. В случаях высокой температуры при болезни, жаркой погоды или сна с маленькими детьми постельное белье нужно менять еще чаще — раз в два-три дня. То же самое касается аллергиков и астматиков, людей с экземой и псориазом.

Стирайте белье при температуре от 55 градусов

Такая температура — нижняя граница возможной для гибели пылевых клещей. Дополнительная защита от грибка и плесени будет достигнута использованием горячей сушки белья.

Некоторые деликатные материалы не допускают стирки при высокой температуре. Выходом в этом случае может быть использование дезинфицирующего ополаскивателя-кондиционера или, если вы или ваши дети входите в группу риска по аллергии, лучше перейти на более практичные варианты постельного белья из бязи, сатина, поплина или хлопка.

Не определяйте чистоту белья по внешнему виду

Конечно, если нечаянно пролить на подушку кофе или просыпать на одеяло крошки от шоколадного печенья, будет понятно, что белье нуждается в стирке. Но отсутствие видимых пятен и грязи вовсе не означает реальной чистоты и безопасности вашей постели.

Даже если ваши простыни выглядят белоснежными через две недели использования, их нужно стирать — и делать это регулярно. К моменту, когда они действительно смотрятся несвежими, в них гарантированно уже поселились десятки и сотни пылевых клещей, плесени и грибков. Их никак не увидеть невооруженным взглядом, поскольку их размеры микроскопичны, но они всегда живут в среде, связанной с естественными выделениями человеческой кожи, так как они и являются питанием для этих микроорганизмов.

Важно: от аллергии на пылевых клещей страдает до трети всех жителей нашей планеты. Как минимум четверть из них не могут правильно диагностировать источник заболевания и годами лечатся от простуд и непрекращающихся насморка и экзем.

Регулярно чистите матрас и подушки

Частая смена постельного белья уменьшит масштабы проблемы с пылевыми клещами, но не решит ее полностью. Даже еженедельная стирка постельного белья не способна обеспечить оптимальной чистоты, если позабыть о сроке годности матраса, подушек и одеял.

Пылевые клещи обладают досадным свойством скапливаться внутри постельных принадлежностей, в обивке матрасов и диванов. Если положить на них чистые простыни, они моментально пропитаются выделениями клещей и микрочастицами плесени. Та же статистика утверждает, что почти все мы используем подушки и одеяла куда дольше разрешенного срока — подушки меняются в среднем раз в 3 года, одеяла служат около 7 лет, а матрасы и вовсе не меняются десятилетие. За это время их вес увеличивается аж втрое за счет веса живущих в них клещей.

Выбирайте качественные матрасы

Кроме очевидных преимуществ комфорта от качества матраса зависит и чистота спального места. Полые внутри матрасы на пружинах с синтепоном или поролоном накапливают в себе множество плесени, частиц эпителия, пыли и огромных популяций пылевых клещей. Верхний слой матраса плохого качества и использование воздухонепроницаемых чехлов только ухудшают положение — это приводит к перегреву места для сна и потоотделение спящего там человека оказывается постоянно повышенным, что еще больше способствует размножению опасных для здоровья микроорганизмов.