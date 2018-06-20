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Засыхают молодые черешня и яблоня. В чем причина?
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Засыхают молодые черешня и яблоня. В чем причина?
7dach.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
Черешня, 4 года. Весной вроде начала активно распускаться, но потом резко остановилась в развитии, листья маленькие, начали засыхать, осталось немного нормальной листвы только на одной ветке. Такая же ситуация и с яблоней. Что делать?
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