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Засыхают молодые черешня и яблоня. В чем причина?
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Засыхают молодые черешня и яблоня. В чем причина? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Черешня, 4 года. Весной вроде начала активно распускаться, но потом резко остановилась в развитии, листья маленькие, начали засыхать, осталось немного нормальной листвы только на одной ветке. Такая же ситуация и с яблоней. Что делать?
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