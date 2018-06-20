Засыхают молодые черешня и яблоня. В чем причина?

Черешня, 4 года. Весной вроде начала активно распускаться, но потом резко остановилась в развитии, листья маленькие, начали засыхать, осталось немного нормальной листвы только на одной ветке. Такая же ситуация и с яблоней. Что делать?