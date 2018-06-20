Пенсионеров научат дыхательной и суставной гимнастике

В Спортивно-оздоровительном клубе «АС» 22 июня пройдет бесплатное занятие для пенсионеров по дыхательному и суставному видам гимнастики в рамках программы «Московское долголетие».

— Мы приурочили мероприятие ко Дню памяти и скорби. Гости сделают упражнения для улучшения работы органов дыхания и суставов. Сейчас многие пенсионеры уедут на дачу, поэтому мы их научим применять методику самостоятельно, чтобы они приехали в хорошей форме в сентябре. Упражнения помогают почувствовать себя лучше и омолаживают организм. Мы стараемся приобщить людей в пожилом возрасте к здоровому образу жизни, — сообщила автор курса и тренер-преподаватель клуба Татьяна Морозова

Она добавила, что мероприятие пройдет на открытом воздухе, на спортивной площадке по адресу: Бродников переулок, дом 19. Начало в 18:00.