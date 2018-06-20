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Все женщины мира завидуют: тренер сделал предложение девушке, прокатив на вертолете и подарив розовый Range Rover
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Все женщины мира завидуют: тренер сделал предложение девушке, прокатив на вертолете и подарив розовый Range Rover 

Bigpicture.ru 56 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Похоже, минули те дни, когда бокал шампанского, букет цветов и мужчина на одном колене было бы достаточно, чтобы избранница сказала «да» на предложение руки и сердца. Теперь мужчины по всему миру стараются перещеголять друг друга, кто во что горазд и выкладывают все это в соцсети (куда ж без этого).
Но нам кажется, что экстравагантное предложение персонального тренера Джозефа Ракича (Josef Rakich) сложно будет переплюнуть. Мужчина привез свою девушку Мариам Матти (Maryam Matti) на крупнейший в Новой Зеландии стадион Иден Парк, прикатив туда на вертолете и захватив целую съемочную команду. И это были далеко не все сюрпризы.
«Вчера я попросил девушку моей мечты провести всю жизнь вместе со мной» — подписал видео Джозефа Ракича, «номер один в мире среди онлайн-тренеров».
A post shared by @maryammattii on  Jun 18, 2018 at 6:38am PDT  Для начала Джозеф завязал девушке глаза и они отправились на стадион. Прилетев, мужчина донес ничего не подозревающую Мариам в центр футбольного поля, где ее уже ждала гигантских размеров розовая коробка. На видео даже можно услышать приглушенные разговоры друзей и членов семьи пары, которых Джозеф заранее пригласил и спрятал за коробкой.
И вот, наступает тот самый момент. Девушка поворачивается лицом к коробке (удивление уже написано на ее лице), тянет за огромный бант в стиле Тиффани и коробка открывается, выпуская белые и розовые воздушные шары, которые прятали еще один сюрприз — розовый Range Rover.
A post shared by @maryammattii on  Jun 17, 2018 at 4:58pm PDT  В то время как все внимание Мариам сосредоточено на новой машине (наверняка она думала, что это весь сюрприз был подстроен ради этого), Джозеф встает на одно колено и достал бриллиантовое кольцо стоимостью около 100 тысяч долларов.
A post shared by Josef Rakich — New Zealand (@josefrakich) on  Jun 17, 2018 at 8:39pm PDT  На самом деле, ему даже не пришлось произносить заветные слова, потому что они и так были написаны на лобовом стекле Range Rover — «Будешь моей женой?». Конечно, ошарашенная Мариам сказала да. Как уж тут откажешься.
A post shared by @maryammattii on  Feb 13, 2018 at 6:13pm PST  Судя по всему, Джозеф Ракич вообще большой любитель шикарных подарков и широких жестов. В прошлом году на День Святого Валентина он подарил любимой девушке одну тысячу красных роз.
A post shared by @maryammattii on  Feb 15, 2018 at 3:54pm PST  Ах да, еще и зеленый Lamborghini, который теперь будет отлично смотреться рядом с розовым Range Rover.
Если мужчина так щедр на подарки и сюрпризы в честь праздников, то, интересно, что же будет на свадьбе.
A post shared by Josef Rakich — New Zealand (@josefrakich) on  Feb 28, 2018 at 3:33am PST
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