Семьеведение в школах — за и против

Семьеведение хотят внедрить в школьную программу в качестве самостоятельной дисциплины. В некоторых регионах России информация уже дается на специальных факультативах. А недавно в Интернете появились методические рекомендации по преподаванию этого предмета. Их разработало в том числе Министерство образования — совместно с Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей.

Развитие прогресса, постепенное изменение психологических установок, новое отношение к морали — это процесс, который невозможно остановить тонкой книжицей с весьма консервативными формулировками.

В методичке много неоднозначных терминов. На мой взгляд, семейные и детские психологи вряд ли бы их одобрили. Например, встречаются такие понятия, как «мужская» и «женская» культура — и это после того, как Россия десятилетиями пыталась прийти хоть к какому-то осознанию гендерных ролей в обществе и пониманию вреда непластичных установок? Есть в материалах вполне четкая позиция по поводу новых форм брака — так называемого гостевого и гражданского. Но, простите, авторам не кажется, что это всё равно что кричать на дождь? Разумеется, понятно, что для страны более выгодна (и я сейчас не вкладываю скепсис) традиционная семья. Но развитие прогресса, постепенное изменение психологических установок, новое отношение к морали — это процесс, который невозможно остановить тонкой книжицей с весьма консервативными формулировками! Хотя бы потому, что это не видится интересным и привлекательным. А пропаганда должна соблазнять.

Сразу поясню — лично я считаю отличной идеей такой предмет, как семьеведение. Но — при правильной подаче и совсем других методичках, да простят меня специалисты из Министерства образования. Важно и заново формировать положительный образ традиционной полной семьи с детьми. Внедрять мысль, что стремление к ней — одна из важнейших целей в жизни. Здесь уместно слово «пропаганда», которое несколько обросло негативными смыслами. Между тем оно наиболее корректно. Правильная социальная пропаганда способна творить чудеса. Сейчас не будем вспоминать историю, достаточно примера из настоящего. Еще лет 5–7 назад отношение к курению было другим. Люди «дымили» в кафе, а пачка сигарет стоила копейки. Потом на никотин пошла массированная атака, против которой выступали многие, в том числе видные деятели искусства. И которая, однако, сработала. Запретили курить в местах общественного питания — и те, кто любил затянуться только под алкоголь, постепенно отказались от привычки. Повысили цены на сигареты — и все, кто разумно расходует деньги, крепко призадумались, подсчитав траты в год. Параллельно шагала аккуратная пропаганда здорового образа жизни. И цифры в итоге — ошеломляющие. За последние пять лет количество курильщиков, по данным Минздрава, снизилось на 40%! Так что нужно признать — это работает. А значит, важно лишь нащупать грамотный подход.

Для малыша на самом деле очень хорошо, что отсутствие у него папы или штампа в паспортах родителей больше не осуждается обществом и даже не вызывает какого-то особенного внимания. Ребенок растет с ощущением, что его семья — нормальна и полноценна.

< style="text-align: justify;">Кроме этого, становится ясно — одна только массированная атака на ошеломленных школьников в виде курса семьеведения вряд ли сработает. Нужен комплексный подход. Действительно, в нашем обществе все чаще считаются нормой неполная семья или многолетний гражданский брак — даже при наличии ребенка. Здесь важно учесть тонкий момент. Для малыша на самом деле очень хорошо, что отсутствие у него папы или штампа в паспортах родителей больше не осуждается обществом и даже не вызывает какого-то особенного внимания. Ребенок растет с ощущением, что его семья — нормальна и полноценна. Вряд ли что-то может быть важнее для его психологического здоровья. А вот курсы семьеведения при неправильном однобоком подходе могут заставить школьника сомневаться. С другой стороны, заронить в его голову мысль, что семья может быть еще лучше и крепче, чем он пока что видел, — наверное, важно. Многие из нас, взрослея в неполных или проблемных семьях, твердо обещали себе: «У меня будет иначе». И формировали в будущем более полноценные и ответственные отношения. Получается, в дисциплине уже кроется явное противоречие, лежащее на поверхности. Что делать? Мне кажется совершенно логичным, что к той команде, которая разрабатывала прежнюю методичку, должны быть привлечены детские и семейные психологи. Они смогут максимально аккуратно выстроить курс, чтобы принести пользу и дать информацию, не навредив. >

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Откуда у наших законодателей такой страх, что семья, где мужчина и женщина равны в правах, — будет менее прочна и счастлива? Разрушение патриархального уклада происходит настолько стремительно, что ему нужно не сопротивляться, а суметь грамотно влить социальную пропаганду в этот поток.

< style="text-align: justify;">Кстати, а какая должна быть информация? Пока что в методичках львиная доля материала посвящена как раз пропаганде традиционной семьи — как мы уже убедились, весьма консервативно и спорно оформленной пропаганде. Но, при должном внимании психологов, это можно поправить. Только вот курс семьеведения, на мой взгляд, должен состоять не совсем из этого. Насколько полезнее было бы, например, научить старшеклассников ведению семейного бюджета, правильному разделению бытовых обязанностей. Можно и подискутировать на тему того, кто в семье должен больше зарабатывать. И не обнулять достигнутые результаты по переосмыслению гендерных ролей, а, наоборот, закреплять их. Откуда у наших законодателей такой страх, что семья, где мужчина и женщина равны в правах, — будет менее прочна и счастлива? Разрушение патриархального уклада происходит настолько стремительно, что ему нужно не сопротивляться, а суметь грамотно влить социальную пропаганду в этот поток. Что, увы, вряд ли будет сделано. И это, в общем, пока что главный «прокол», который я вижу во всей этой идее — отсутствие современного взгляда, некой оглядки на новые реалии. >

Авторы методических материалов, похоже, считают школьников глупее, чем они есть. А дети это сразу почувствуют. И вряд ли ответят уважением и пониманием.