Расхламляемся. Как избавиться от старых вещей и навести порядок в доме

Вспомните, часто ли вы откладываете мелочи и безделицы со словами «в хозяйстве всё пригодится»? Если вас называют Плюшкиным, значит, расхламление — это то, что вам нужно. «АиФ-Челябинск» рассказывает, как избавиться от ненужных вещей и получить от этого удовольствие.

Расстаемся с вещами правильно

Итак, если вы в очередной раз не смогли вовремя найти зонтик перед прогулкой, не знаете, куда пропала любимая помада и куда запропостился ваш медицинский полис, значит, пора дать бой завалам. Однако помните, что не надо стремиться разложить по полочкам сразу всё. Отвоевывать порядок нужно постепенно.

Первым делом нужно определить места, где скопился хлам. У большинства людей он выглядит примерно так:

в ящике с носками, колготками и нижним бельем — долой всё рваное, старое, непарное и то, что уже не надевали больше года. в домашней аптечке — недопитый курс антибиотиков, просроченные витамины и залежавшиеся лекарства должны найти своё место в мусорном ведре.приправы и пряности — еще один уголок беспорядка. Оставляем только то, что, действительно, послужит на пользу. Косметичка и женская сумочка — кладезь ненужных вещей, положенных на всякий случай и забытых на дне на века. Холодильник — горчица, хреновина, варенье от мамы и замороженные ягоды в морозилке, которые мечтают стать компотом второй, а то и пятый год, должны освободить место новым продуктам.

Кто старое помянет

Маленькие победы над беспорядком обязательно вдохновят вас на более серьезные свершения. И тут уж держитесь забытые бабушкины бидоны на антресолях и плитка от ремонта, припрятанная в дальний угол балкона.

Специалисты по расхламлению советуют не забывать про ящички и пакеты со старыми сгоревшими утюгами и чайниками. А также про горы инструкций и гарантийных талонов к бытовой технике. Как правило, инструкции пишутся сразу на нескольких языках и представляют собой очень громозкие книжицы.

Шкафы с одеждой следует разбирать также безжалостно. Все, что пылится в дальних уголках и давно забыто, лучше отправить в утиль. От расхламления не будет толку, если вы станете складывать вещи в коробки и снова расставлять их по углам.

Если вам трудно разобрать вещи, можете позвать на помощь друзей. Они смогут отсортировать вещи без лишних эмоций. К тому же такие встречи часто заканчиваются дресскроссом — дружеским обменом вещами. Ненужную, но ещё годную к носке одежду можно попытаться продать на сайтах бесплатных объявлений, отдать в социальные приюты или отнести в церковь. Некоторые плоды расхламления можно пристроить в добрые руки, просто разместив информацию на своей страничке в Интернете.

Если вы сторонник этно или кантри стиля в убранстве квартиры, то возможно, что старые джинсы и футболки смогут превратиться в вязанные половички и пледы а-ля пэчворк.

В процессе расхламления пространства вам непременно встретятся вещи, которые на вид являются сущим хламом, но дороги для вас эмоционально. Для таких случаев советуют отвести отдельную заветную коробочку. В разные периоды жизни в нее могут отбираться особенно дорогие и памятные вещицы, будь то лепестки от букета на первом свидании, свадебная открытка или рисунки, которые нарисовал ваш малыш. Как правило, со временем отношение к таким вещам пересматривается и на их место приходят новые. Если памятных вещей много, то есть смысл хранить воспоминания в электронном виде, создав фотоальбом в Интернете и поместив часть туда.

Мнение

Евгения Базунова, психолог

«Понятие хлама — оно разное. То, что для одного кажется ненужной вещью, для другого может быть чем-то очень дорогим. Но само желание избавиться от старых вещей свидетельствует о том, что человек вырос и готов идти дальше. Он не желает жить прошлым. У него есть потребность расти и развиваться, наполнять свою жизнь новыми вещами, которые ценны сегодня, впечатлениями, переживаниями, событиями, людьми. Расхламление и расставание со старым — это всегда разворот от того, что было и прошло, и готовность принять что-то новое. Многие верования говорят о плохой энергетике старых вещей, будь то сломанная чашка или порванные домашние тапки. Потому и при разборе вещей советуют обращать внимание на то, какие эмоции вызывает тот или иной предмет. Если вещь вам не по душе, стоит ли хранить её дальше?»

Кстати

Мода на минимализм в эпоху потребительского бума пришла к нам из Японии. Многие жители этой страны стали привержинцами минималистичной организации быта. Связано это с тем, что в Японии люди как правило живут в очень стесненных условиях. Маленькие квартиры и офисы просто не приспособлены для хранения большого количества вещей. Идеи организации домашнего пространства, изложенные в книгах японской писательницы Мари Кондо, принесли ей мировую известность и заставили домохозяек всего мира пересмотреть свои привычки.

Впрочем, сама идея минимализма не нова. В современных российских интерьерах все большую популярность набирает стиль «лофт», который также ратует за минимализм в пространстве.

Об избавлении от ненужных вещей также хорошо знают в странах Европы и в Китае. Многим известна итальянская традиция перед Новым годом выбрасывать из окна старые и ненужные вещи. А в Китае есть поговорка «Старое не уйдет, новое не придет». Еще одним доводом сторонников расхламления является акцент на психологии бедности: держась за старые вещи с мыслями «А вдруг не будет денег, чтобы купить новое, и у меня больше никогда такого не будет», мы программируем себя на то, что не сможем заработать и купить необходимые нам вещи.