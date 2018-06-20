Пропавшая под Воронежем на Daewoo Nexia таксистка стала жертвой отравления 

Исчезнувшая на несколько дней женщина заявила, что её опоили неизвестным веществом. Появились подробности исчезновения 32-летней женщины, которую нашли живой 19 июня. Она сама вышла на связь с родственниками, которые сходили с ума от беспокойства. Волонтёры, сообщившие радостную новость о том, то пропавшая без вести найдена живой, отказались озвучить подробности. Из-за чего в адрес женщины, за жизнь которой волновались многие воронежцы, в сетях пошла волна негатива. По данным источников «Вести-Воронеж», женщина на самом деле попала в беду и чудом выжила. Она занималась частным извозом. И в тот вечер, 16 июня, по дороге к матери в село Князево Рамонского района таксистка согласилась подвезти незнакомых людей. Её опоили неизвестным веществом и ограбили. Женщина пришла в себя в Хохольском районе. Она добралась до людей и попросила о помощи. Ей вызвали «скорую». Таксистка сейчас чувствует себя плохо. Женщина находится на лечении в больнице и сдала анализы, чтобы установить каким веществом её опоили. Пока трудно установить, что достоверно с ней случилось из-за провала в памяти, она не помнит те два дня, в которые отсутствовала. Вероятно, так подействовал препарат. Истину установят правоохранительные органы, которые проводят проверку по заявлению женщины.