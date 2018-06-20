Делаем балдахин своими руками: 5 мастер-классов

1. Балдахин из готовых занавесок на круглой основе из больших пялец

Фото: apartmenttherapy.com Основой для такого балдахина может послужить внешний круг от пялец большого диаметра. Если у вас есть подходящие готовые шторы с кулиской, воспользуйтесь ими для изготовления балдахина.

Вам потребуется:

Фото: apartmenttherapy.com — готовые шторы с кулиской;

— тесьма для украшения;

— внешний круг от пялец большого диаметра;

— швейная машина;

— булавки;

— нитки;

— иголка;

— ножницы.

1. Приколите тесьму по низу штор.

Фото: apartmenttherapy.com 2. Пристрочите тесьму на швейной машине.

Фото: apartmenttherapy.com 3. Выньте крепление из пялец.

Фото: apartmenttherapy.com 4. Наденьте шторы на пяльцы.

Фото: apartmenttherapy.com 5. Верните крепление на место. Балдахин готов, остаётся только закрепить его на стене над кроватью.

Фото: apartmenttherapy.com 2. Балдахин на основании из хулахупа для детской кроватки или кресла

Фото: abeautifulmess.com Такой балдахин сшить немного сложнее, но и результат получается впечатляющим — это практически тент, которым можно уютно укрыть детскую кроватку или кресло от света.

Вам потребуется:

Фото: abeautifulmess.com — два вида ткани для балдахина;

— пластиковый обруч;

— лента велкро, она же «липучка»;

— швейная машина;

— нитки;

— булавки;

— ножницы;

— картон и карандаш для изготовления шаблона.

1. Определите нужную длину и ширину ткани для основной части балдахина. Длина будет равна длине вашего балдахина плюс припуски на подгибку низа и швы. Ширина будет равна обхвату вашего обруча х 1,5 для драпировки (если вы хотите более пышные складки, умножьте значение обхвата обруча на 2), плюс припуски на швы. Выкроите деталь основной части балдахина.

2. Определите длину и ширину отделочной планки для балдахина. Длина будет равна обхвату обруча плюс припуски на швы, ширина — по вашему желанию (например, около 30 см). Выкроите две детали заготовок для планки балдахина.

Фото: abeautifulmess.com 3. Нарисуйте шаблон для создания зигзагообразного края планки балдахина. Для этого длину планки (напомним, она равна длине обхвата обруча) поделите на количество нужных вам уголков зигзага. Это будет ширина каждого уголка. Нарисуйте на картоне шаблон, подобный тому, что вы видите на фото, и вырежьте его. Затем перенесите на ткань рисунок с помощью шаблона.

4. Вырежьте уголки на обеих деталях отделочной планки балдахина.

Фото: abeautifulmess.com 5. Замкните одну из деталей планки балдахина в круг лицевой стороной внутрь и сколите булавками.

Фото: abeautifulmess.com 6. Приложите вторую деталь планки балдахина к первой лицом к лицу так, чтобы совпадали уголки, и сколите булавками.

Фото: abeautifulmess.com 7. Отступая по 1 см от края, сострочите детали планки балдахина по стороне с зигзагообразными вырезами.

8. Отрежьте выступающие уголки и сделайте надрезы на внутренних уголках, чтобы после выворачивания край смотрелся аккуратно.

Фото: abeautifulmess.com 9. Выверните деталь планки балдахина, расправьте уголки и отутюжьте.

10. Прострочите деталь сверху.

Фото: abeautifulmess.com 11. Выкроите деталь петли, за которую будет подвешен балдахин.

Фото: abeautifulmess.com 12. Сложите деталь петли пополам лицевой стороной внутрь и прострочите. Выверните деталь петли.

13. Сложите деталь пополам, как показано на фото, и отутюжьте.

Фото: abeautifulmess.com 14. Выкроите 8 треугольников для формирования верхушки балдахина. Формула для построения треугольников:

Ширина основания треугольника = 1/8 обхвата обруча + припуски на швы Длина треугольника (от середины основания до верхушки) = 3/4 диаметра обруча

15. Сначала сшейте боковыми сторонами 4 треугольника. Затем сшейте так же другие 4. Прежде чем соединить оба получившихся полотна в конус, к одному из них прочно пристрочите петлю, как показано на фото 15.

Фото: abeautifulmess.com 16. Теперь можно сострочить оба полотна в конус.

Фото: abeautifulmess.com 17. Разложите готовый конус на рабочей поверхности и сверху положите обруч. Обрежьте уголки.

Фото: abeautifulmess.com 18. Присоберите основную деталь балдахина.

19. Сложите три детали — основную, планки и конуса — в последовательности, показанной на фото, и сколите булавками. Сшейте все детали на машине.

Фото: abeautifulmess.com 20. Пришейте к балдахину с внутренней стороны кусочки «липучки».

21. Если ваш обруч не подходит по цвету, вы можете покрасить его или обернуть цветным скотчем или лентой в цвет. Останется прикрепить обруч к балдахину изнутри и повесить балдахин за петлю.

Фото: abeautifulmess.com 3. Балдахин в винтажном стиле: мастер-класс

Фото: designertrapped.com Такой балдахин выполняет в первую очередь декоративную функцию, делая спальное место уютнее. Если вы хотите, чтобы балдахин покрывал всю длину кровати, вы можете удлинить его свободный край (соответственно, ткани потребуется больше).

Вам потребуется:

— ткань для балдахина;

— тесьма для украшения;

— ножницы или нож для раскроя;

— швейная машина;

— булавки;

— нитки;

— нечто круглое — как шаблон для построения закруглённых краёв балдахина (большая миска, крышка от кастрюли и так далее).

1. Определитесь с длиной и шириной балдахина и выкроите деталь.

А25 Фото: designertrapped.com 2. Воспользовавшись шаблоном, скруглите углы свободной части балдахина.

Фото: designertrapped.com 3. Обработайте края балдахина.

Фото: designertrapped.com 4. По трём сторонам балдахина пришейте декоративную тесьму.

Фото: designertrapped.com 5. Воспользовавшись двумя карнизами, повесьте балдахин над кроватью.

Фото: designertrapped.com 4. Балдахин в романтичном стиле: мастер-класс

Фото: diyprojects.com Для такого балдахина лучше всего использовать тюль или другую тонкую полупрозрачную ткань.

Вам потребуется:

— ткань для балдахина;

— ленты или тесьма в цвет;

— крючки для подвешивания балдахина;

— пара палочек для подвешивания балдахина;

— круглые заглушки для оформления палочек с торцов;

— нитки с иголкой;

— клей;

— карандаш и линейка.

1. Отметьте на потолке места крепления 4 крюков для подвешивания балдахина.

Фото: diyprojects.com 2. Вверните крюки в потолок.

Фото: diyprojects.com 3. К крюкам привяжите тесьму или ленты — должны остаться два длинных свободных конца.

Фото: diyprojects.com 4. Свяжите концы лент и проденьте через образовавшиеся петли вашу ткань для балдахина — так вы сможете отмерить нужное количество ткани. Также наметьте места крепления балдахина к палочкам.

Фото: diyprojects.com 5. Отрежьте ткань.

Фото: diyprojects.com 6. Закрепите ткань на палочках — сначала сколите булавками, затем пришейте вручную.

Фото: diyprojects.com 7. Торцы палочек оформите заглушками, посадив их на клей.

Фото: diyprojects.com 8. К концам палочек привяжите ленты или тесьму.

Фото: diyprojects.com 9. Привяжите тесьму к крюкам на потолке, повесив балдахин. Готово!

Фото: diyprojects.com P. S. Если ткань этого требует, между пп. 5 и 6 обработайте срезы, подшив их на машинке или вручную.

5. Простой балдахин на основе из обруча: мастер-класс

Фото: andthismarinewife.com Такой балдахин крепится на основе из обруча, как в одном из мастер-классов выше, но сделать его гораздо проще — можно даже не шить, а воспользоваться клеем для ткани.

Вам потребуется:

Фото: andthismarinewife.com — ткань для балдахина;

— обруч;

— прочная тесьма;

— прочный шнур или бечёвка;

— ножницы;

— клей для ткани.

1. Определитесь с длиной и шириной балдахина и выкроите деталь.

Фото: andthismarinewife.com 2. Отрежьте несколько кусочков тесьмы — по длине они должны быть такими, чтобы каждым с нахлёстом можно было обернуть обруч.

Фото: andthismarinewife.com 3. Оберните кусочки тесьмы вокруг обруча и склейте концы каждого кусочка в кольцо.

Фото: andthismarinewife.com 4. Подверните и обработайте нижний и боковые края детали балдахина — это тоже можно сделать с помощью клея для ткани.

Фото: andthismarinewife.com 5. С помощью того же клея обработайте верхний край детали балдахина, сформировав кулиску, куда проденьте тесьму.

Фото: andthismarinewife.com 6, В кольца из тесьмы на обруче проденьте отрезки шнура.

Фото: andthismarinewife.com 7. Соберите отрезки шнура вместе и свяжите в узел.

Фото: andthismarinewife.com 8. Теперь наденьте балдахин на обруч, как показано на фото, и затяните тесьму.

Фото: andthismarinewife.com 9. Из шнура сделайте петлю, за которую вы сможете повесить балдахин.

Фото: andthismarinewife.com