Как построить свое идеальное будущее: учимся у Джеффа Безоса

Первые 20 лет существования Amazon дела компании шли совершенно иначе. Она почти не приносила прибыли, ей не хватало сфокусированности на одной цели, а оценка стоимости бизнеса считалась нереалистичной.

Но если обратить внимание на то, что говорил в то время Безос, становится ясно, что его не заботила критика.

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У него была очень простая, но эффективная система принятия решений, которая практически гарантировала, что он все делает правильно. В ее основе лежало особое отношение ко времени и будущему. Безос не стремился добиться успеха в выбранный кем-то другим период. Он занимался своими делами в настоящем, непрерывно думая о будущем.

Этим Джефф Безос и отличается от других руководителей и большинства людей: он умеет принимать оптимальные решения, учитывая перспективы будущего, о которых он не имеет четкого представления.

Долгосрочные цели как главный ориентир

Главный парадокс, с которым мы сталкиваемся, когда принимаем решения, заключается в том, что нам приходится решать судьбу того, что еще не существует.

Разве вы можете быть уверены, что через десять лет будете довольны сделанным сейчас выбором? Например, спутником жизни или работой? Ведь когда вы принимали это решение, вы были совсем другим человеком и находились в абсолютно других условиях.

Так что есть вероятность, что вы пожалеете о своем выборе. Такое бывает, люди меняются.

Будущее непредсказуемо, ведь его попросту не существует. Мы живем в сложном мире с бесчисленным количеством переменных, которые взаимодействуют друг с другом и ведут нас по определенному пути. Именно поэтому существует множество вероятностей того, как будут развиваться события.

Но без ориентировки на будущее было бы очень трудно действовать целенаправленно, выполняя повседневные задачи. Нам нужно примерно представлять, кем мы хотим стать в ближайшие десять, двадцать или тридцать лет.

Когда нужно принимать самые важные и долгосрочные решения, Безос пользуется одним простым, но эффективным правилом: «Сосредоточьтесь на том, что не меняется».

В Amazon это правило распространяется на внимание к клиентам. Компания не хватается за каждую новую прихоть, потому что не знает, какая из них переживет проверку временем. Но она понимает, что даже через 20 лет клиенты будут хотеть быструю доставку и низкие цены. Сосредоточившись на этой идее, компания может строить свое будущее.

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В 30 лет вы не можете предсказать, как поменяются ваши вкусы в будущем, но если вы можете с уверенностью сказать, что вам нравилось 20 лет заниматься творчеством, то вряд ли это изменится в следующие 20. Вы можете построить свою карьеру, учитывая эти знания.

Дальновидность позволит вам лучше контролировать исход своих действий, но она не имеет никакого значения, если у вас нет стабильного ориентира. И чтобы его определить, нужно понять, какая ваша часть останется неизменной.

Без экспериментов и доработки никуда

Как только вы определитесь с ориентиром, вы можете продумать шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы добиться своей цели.

Но чем более общий характер носит ваш ориентир, тем труднее понять, что вам необходимо сделать. Кроме того, иногда нельзя понять, с чего именно стоит начать. Например, вы решили для себя, что хотите через 30 лет стать известным художником, но как и что вам нужно для этого улучшить?

Ответ на этот вопрос прост: пробуйте, ошибайтесь и дорабатывайте.

Многие люди в начале жизни выбирают какой-то один путь и стараются его придерживаться. Это не самое удачное решение, потому что нельзя знать, чего именно вы хотите, пока вы этого не добились.

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Лучше изучить разные пути и поэкспериментировать с каждым. Если что-то работает, продолжайте в том же духе. Если дело обернулось неудачей, воспользуйтесь ей, чтобы исключить в дальнейшем ее повторения. Пользуйтесь как удачными стечениями обстоятельств, так и выбранной стратегией.

Основной ценностью Amazon всегда была ее забота о клиентах, но компания знала, что может уделять им внимание разными способами. Она начала с торговли книгами и прочими розничными товарами, но не отказалась от экспериментов: например, занялась облачными вычислениями и выпуском собственного оборудования. Сейчас именно эти эксперименты приносят Amazon значительную часть прибыли, хотя когда-то они казались случайными решениями.

Если бы компания не стала отклоняться от изначально выбранных путей, она бы не допустила таких ошибок, как выпуск провального телефона Amazon Fire, но и не выпустила бы таких успешных продуктов, как Amazon Web Services, принесший в 2017 году $20 миллиардов, и Amazon Prime, которым сейчас пользуется более 100 миллионов человек.

Мир постоянно меняется, и чтобы за ним угнаться, нужно быть гибкими.

Что не стоит делать

Многие люди выбирают конкретную среднесрочную цель, а затем придумывают, как ее добиться. Например, представляют, какими они будут через пять лет, и додумывают, что должно произойти за это время.

Но проблема среднесрочных целей в том, что они зачастую загоняют вас в рамки. Иногда они слишком конкретны и близки, что мешает терпеливому экспериментированию.

Может показаться, что заглядывать в будущее на 30 лет труднее, чем ставить перед собой цель на ближайшие пять лет. Но дело в том, что отдаленные перспективы не позволяют вам принимать недальновидные решения и, что самое главное, дает вам больше контроля над случаем и непредсказуемостью.

Именно поэтому многие долгое время сомневались в успехе Безоса и Amazon. Людей слишком сильно интересовали его квартальные показатели, и они не замечали, что тот планирует чего-то добиться в более отдаленный срок.

В краткосрочной перспективе легко допустить неудачу, но если вы собираетесь усердно заниматься достижением цели в течение 30 лет, то вас почти наверняка ждет успех.

Мы живем в динамичном и меняющемся мире, поэтому, чтобы принимать в нем эффективные решения, стоит избегать статичных стратегий. Во время принятия решений допускайте гибкость и открытость. Будущее может быть непредсказуемым, но это не значит, что вы не можете его сформировать.

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