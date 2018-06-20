Мамин опыт: я знаю секрет легкого отлучения от груди

До каких пор кормить?

«Мамские» сайты в красках описывали пользу грудного молока до 1 года. Но кормить ли после?

ВОЗ настаивала на ГВ минимум до 2 лет. Долго!.. Но меня окрылял аргумент, что даже после года молоко — источник иммуноглобулинов, кальция и витаминов. Радовали и исследования, подтверждавшие, что долго «евшие» маму детки более стрессоустойчивы: «В нашем мегаполисе то, что надо!».

Но! «С качественным „прикормом“ молоко после года не так уж необходимо», — говорил с экрана доктор Комаровский. «У ребёнка будет неправильный прикус, если не отучишь до года», — твердил мой стоматолог. А подруга-поклонница Фрейда и вовсе прочитала лекцию об опасной зацикленности ребёнка на сосании после 12 месяцев.

Решение пришло само. Мой малыш оказался аллергиком, и специальная диета «высушила» меня до 43 кг в первые же месяцы. Тут и вспомнилась шутка Комаровского: мамы, кормившие до полугода, заслуживают «троечку», до года — «четвёрку», а после — «пятёрку». Что ж, решено: «4» — тоже хорошая оценка, к году отлучаю! И малыш побудет на ГВ достаточно, и я не совсем зачахну.

Медленно, но верно

Изучив массу литературы, я поняла: тише едешь — дальше будешь. Главное — действовать постепенно! До 6 месяцев мой сын ел только грудное молоко, не пробуя даже воду. Но затем его молочный обед я стала заменять на овощи: в течение 7 дней увеличивала порцию кабачка с 0,5 чайной ложки до 166 г. Причём давала сначала овощи, а потом грудь, чтобы малыш не «перебивал» аппетит.

Кабачок, брокколи и цветная капуста вызывали бурю эмоций! Он съедал всё и требовал ещё!

Каждый месяц я заменяла очередное кормление, а за последнее взялась в 11,5 месяцев. Оно было в 5-6 утра, и его я специально сохраняла до конца. Гормон пролактин, отвечающий за лактацию, вырабатывается именно в ночное время, и «подутренние» кормления позволял мне поддерживать выработку молока.

«Подмены» мой малыш словно не замечал, он оказался «всеяден» и явно получал удовольствие, пробуя новые и новые продукты!

Как быть с засыпанием?

До 7 месяцев мой сын засыпал на ночь только на груди. Проштудировав тонны статей, я решила: это хороший возраст, чтобы преодолеть такую привычку. Вторым по счёту я заменила вечернее кормление на кашу (она сытнее, переваривается долго, и малыш спит крепче), а укладывала, качая на руках. Потом и от привычки к укачиванию мы избавились.

Страх перед лактостазом

Увы, такой проблемы, как застой молока, мне избежать не удалось. Температура под 39, боль, озноб знакомы мне не понаслышке! К счастью, после замены первого же кормления я поняла свою ошибку.

Мой малыш привык «висеть» на груди до 40 минут, и, увеличивая порцию овощей, я не сокращала длительность сосания. То есть, молоко продолжало прибывать в привычном объёме, а в день, когда я не дала грудь после овощей, она воспалилась.

В следующем месяце я увеличивала порцию «прикорма» и одновременно сокращала нахождение у груди. Никаких проблем!

Прощание с грудью

За неделю до первого дня рождения сыночек проснулся в 5 утра, чтобы в последний раз поесть моего молочка и прикорнуть ещё на пару часов. Я специально не спала, чтобы запомнить этот трогательный момент! А на следующий день в это время его ждала каша с яблоком, которую он уже успел полюбить.

Я готовилась к худшему, но что же меня ожидало? Мой сын с удовольствием съел свою порцию, традиционно угостил меня крупинками, упавшими на стол, и потребовал доставить его высочество к ящику с игрушками. Отряд не заметил потери бойца, как сказал мой муж!

С тех пор малыш спит с 22:00 до 7:00 без пробуждений. А я забываю об изнуряющей диете и балую себя аллергенными «вкусняшками». Думаю, «четверку» по Комаровскому я всё-таки заслужила!