В Аксае подростки пытались снять скальп с котенка

В городе Аксае в Ростовской области подростки зверски поиздевались над котенком. Они попытались снять с него скальп и сжечь.

Известно, что котенка нашла жительница города. Она увидела в кустах маленькое животное, которое жалобно мяукало. Аксайчанка забрала его к себе. По ее словам, от котенка исходил жуткий запах паленой шерсти. Также у него были опалены лапы, усы и уши. Кроме того, у котенка была вывернута передняя лапа. Ветеринар сообщил, что ему и вовсе пытались снять скальп. Обнаружился также срез кожи, и врачи решили делать пересадку. Об этом сообщили местные средства массовой информации.

В ветеринарной клинике назначили животному операцию. Однако котенок слишком слаб и не сможет пережить вмешательство. В настоящее время он еле встает на лапы, много лежит и мало ест. Подробности происшествия уточняются.