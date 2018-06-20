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В Аксае подростки пытались снять скальп с котенка
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В Аксае подростки пытались снять скальп с котенка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В городе Аксае в Ростовской области подростки зверски поиздевались над котенком. Они попытались снять с него скальп и сжечь.
Известно, что котенка нашла жительница города. Она увидела в кустах маленькое животное, которое жалобно мяукало. Аксайчанка забрала его к себе. По ее словам, от котенка исходил жуткий запах паленой шерсти. Также у него были опалены лапы, усы и уши. Кроме того, у котенка была вывернута передняя лапа. Ветеринар сообщил, что ему и вовсе пытались снять скальп. Обнаружился также срез кожи, и врачи решили делать пересадку. Об этом сообщили местные средства массовой информации.
В ветеринарной клинике назначили животному операцию. Однако котенок слишком слаб и не сможет пережить вмешательство. В настоящее время он еле встает на лапы, много лежит и мало ест. Подробности происшествия уточняются.
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