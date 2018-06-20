Мелисса Микс устроит вечеринку в честь развода с самым красивым преступником

«Время страдать из-за расставания прошло — настало время отпраздновать его», — решила Мелисса Микс и занялась организацией грандиозной вечеринки в честь своего развода с самым горячим преступником. Причем не где-нибудь, а в самом сердце Города грехов и мировой столице свадеб — Лас-Вегасе.

Недавно Мелисса узнала, что ее бывший горячо любимый муж Джереми и его нынешняя пассия Хлоя Грин стали родителями. «Знаете, мое сердце было разбито. Но потом я подумала: какого черта? — поделилась девушка. — Я не позволю никому портить мне жизнь, и я хочу двигаться вперед. Я не планировала становиться одинокой, но раз уж это случилось, я буду стремиться получить от нового опыта массу удовольствий».

Почему именно Вегас? Там находится любимый стрип-клуб Мел — Crazy Horse III. «Я люблю Лас-Вегас, там живут мои мама и сестра. Всякий раз, когда я приезжаю туда, а это случается довольно часто, я иду в Crazy Horse: мне нравится здешняя атмосфера, да и еда тут хорошая», — рассказала Мелисса. Бывшая супруга Джереми считает свою вечеринку хорошим способом разделить с другими людьми новое чувство, что она свободная, сильная и целеустремленная женщина, которая оптимистично относится к ударам судьбы. Немного отдает юношеским максимализмом, но почему бы, собственно, и нет?

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите