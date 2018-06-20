4 мужские истины бронзового века, о которых должен знать каждый

В каждой эпохе существовали люди, которые считали, что раньше была и трава зеленее, и небо голубее. В наше время таких тоже немало. А учитывая, что сегодняшняя мораль превратилась в бесформенную субстанцию, легко подстраиваемую под любую идеологию, то консервативных возгласов в защиту «былых времен» слышится все больше. Современная глобализация, призванная, на первый взгляд, объединить ценности всех народов в одну, по большому счету нацелена на другое. Смысл глобальной демократии заключен в том, чтобы признать ценность каждой отдельной культуры в равной степени. Космополитизм — это не единство наций, а их равная значимость. Такая гибкость суждений привела к идеологической многополярности не только во всем мире, но и в пределах каждой страны отдельно.

Несколько иначе обстояло дело с нашими предками. Причем, чем дальше мы отдаляемся в глубь истории, тем более закостенелой обнаруживаем там мораль. Народов также было немало, но каждый обитал в своем локализованном мире. При этом их философские взгляды ограничивались общей стадией культурного развития. Существующие культурные и религиозные различия подкреплялись географической разобщенностью. Тем не менее все народы мира в различные эпохи объединяла общая повестка, основанная на миропорядке.

Сегодня мы рассмотрим трактат о четырех принципах морали эпохи бронзового века. Имя автора этой работы осталось неизвестным, как неизвестно и то, существовал ли он вообще. По легенде, этот человек сражался плечом к плечу с Ахиллом у неприступных стен Трои. А раз это легенда, то и авторство данного трактата остается под большим вопросом. Возможно, это просто выписки из условного свода общественных правил, а возможно, историческая справка одного из историков той эпохи. Но важно не это, а содержание написанного. И еще больше то, что многие из этих правил сегодня могут стать путеводителем в области мужской нравственности.

1. Моральная уязвимость

Воинственность эпохи бронзового века не нуждается в подтверждении. На протяжении всей долгой истории человечества именно военное превосходство определяло, за кем закреплена истина. А за 10 веков до нашей эры это было еще актуальнее. Практически любой внешнеполитический вопрос решался силовым методом, а вся дипломатия компактно умещалась на острие кинжала. Стоит ли говорить, что физическая сила для мужчины того времени была не то чтобы почетной, а судьбоносной. Если вспомнить выдающихся героев той эпохи, то всплывают мифические имена того же Ахилла или Гектора. А они прежде всего были воинами. Мыслители бронзового века считали, что власть принадлежит тем, у кого сильнее армия. А навязать свою власть легче тому, кто слабее. Физическая слабость, по мнению древних авторов, развивала в человеке менталитет жертвы, легко подверженной гнету врага. Какую бы мысль ты ни вынес из этого мнения, как минимум один посыл в нем есть: чтобы облегчить воздействие негативной среды на себя, не будет лишним улучшить свои физические данные. Возможно, в наши времена сила не ценится так же высоко, как прежде, но даже сегодня ее значение умаляют только те, кто ею не обладает.

2. Древнее вдохновение

Люди древности сейчас воспринимаются как образцы мужественности и стойкости. Когда греки разбили персидскую армию при Марафоне, вместо того чтобы праздно вкушать плоды победы, они преодолели около 40 км на пути в Афины, чтобы предотвратить новую атаку врага. Данный исторический экскурс может стать отличной метафорой для современного мужчины. Жизнь каждого из нас не сводится к войне, но заключена в вечной борьбе со своими слабостями. Тот, кто нашел свое призвание, должен подобно греческим солдатам, невзирая на усталость и лишения, продолжать идти к своей цели. И какой бы она ни была, верность ей придаст тебе сил. Как люди древности решали проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня

3. Противостояние лжи Информация, поступающая из внешних источников, сегодня настолько изменчива, что она обречена на невольный скептицизм по отношению к себе. А учитывая любовь политиков всех стран к идеологической манипуляции, общество и вовсе превратилось в массовый флешмоб недоверия. Любая новость сейчас проходит фильтр общественной критики. Любую инициативу властей подвергают сомнению, а попытка убеждения часто вызывает обратный эффект. Подобная ситуация сложилась из-за прозрачности современного общества. То, что раньше обсуждалось за закрытыми дверями конспирологических собраний, сейчас, благодаря свободным СМИ и простоте распространения информации, отголоском проникло в массы.

В бронзовом веке не было интернета и телевидения, но даже тогда находились люди, обличавшие порочные умыслы своих властителей. Как мы уже отмечали выше, правда во все времена принадлежала сильнейшим. Но отрицать героизм тех, кто противостоит превосходящей силе ради высокой добродетели, нельзя. И если ты не можешь остановить поступающий снаружи поток вранья, то можешь хотя бы не впускать его в свою жизнь. Успешный человек должен отличать полезную информацию от ложной и единолично владеть своим сознанием.

4. Героическая дружба

Одиночество — эпидемия современного мира. Материализм привел к преобладанию личных интересов над общественными. А интернет создал уникальную иллюзию социального взаимодействия, где каждый знаком друг с другом, но всем на всех наплевать. Явление это закономерное, и о его последствиях можно судить лишь с оглядкой на прошлое. Стали ли люди более жестокие, чем раньше? Конечно, нет. Достаточно вспомнить хотя бы относительно недавние по историческим меркам события Второй мировой войны. Повлияло ли это на демографию? Скорее да, но настолько ли этот процесс отрицательный? Может, цивилизация таким образом спасает мир от перенаселения?

В любом случае ценность дружбы, несколько угасшая в наше время, в период бронзового века интерпретировалась героически. Дружба считалась одной из главных мужских добродетелей. Преданность другу позволяла проявлять доблесть в бою. К слову, одним из принципов древнегреческого военного построения — фаланги — является защита своим щитом не только себя, но и стоящего по левую руку воина, а также тех, кто сзади. Таким образом, отступление или потеря позиции ставили под угрозу жизни товарищей.

Как видишь, бронзовый век выступает за защиту и возрождение мужской дружбы, поскольку настоящая дружба предполагает не только совместный отдых, но и ответственность. А ведь умение брать ответственность за других и является одним из основных признаков настоящего мужчины. 7 уроков древних египтян для молодых людей