Что такое треккинг и почему им стоит заняться

Туристы говорят, что походы помогают человеку познать самого себя. Ты идешь по дороге, полагаясь практически только на себя и людей, находящихся рядом. Без всякого транспорта, с ограниченным запасом еды и воды. Вот и думай, сможешь ли пройти сотни километров или лучше останешься дома? Настало время поверить в себя.

Что такое треккинг?

В переводе с английского слово trekking означает «передвижение или переход по горной (пересечённой) местности». Часто это слово переводят как «поход», что досталось нам из советской эпохи. Однако это далеко не так. Треккинг — это неспешная прогулка, как правило, налегке, по красивой горной местности в комфортном для каждого темпе. Здесь нет никаких соревнований или спортивных суперамбиций. Это скорее философия жизни на тропе. Здесь можно часто останавливаться, любуясь видами, или завести разговор со спутниками. А можно просто погрузиться в процесс созерцания того, что постоянно встречается на тропе во время пути. Некоторые могут спросить: «Но где же экшен? Идти по тропе 6 часов подряд — это так скучно и утомительно». Вовсе нет. В процессе ходьбы мысли заняты движением; человек становится ближе к природе, ощущает движение воздуха, запахи; видит красивый лес, дикие цветы и травы, причудливые очертания скал и вершин.

Где он проходит?

Есть множество маршрутов. Среди самых живописных:

1. GR20, Франция. На тропе тебе встретятся разные виды лесов, ледниковые озера, быстрые реки и крутые скальные сбросы.

2. Тропа Абеля Тасмана, Новая Зеландия. Тропа проходит вдоль берега океана и встречает множество диких белоснежных пляжей, которые перемежаются участками леса из гигантских папоротников и других экзотических деревьев.

3. Лагерь у подножия Эвереста, Непал. Очень популярно среди тех, кто хочет сказать: «Я был у подножия самой высокой горы в мире».

4. Тропа инков, Перу. Перед тобой предстанут белые горные вершины, тропические высокогорные леса и загадочные руины, обнимающие скалы.

Особенности треккинга

При всей, казалось бы, простоте у пешего туризма существует ряд нюансов. Во-первых, маршрут путешествия рассчитывается так, чтобы переходы не были чересчур утомительны для любого участника, независимо от возраста и физической подготовки. Во-вторых, большую ответственность в пути берет на себя сопровождающий тур-лидер, в чьи задачи входит поддержка участников в трудные моменты как на тропе, так иногда и в общении друг с другом. Он должен быть авторитетным и опытным человеком, знающим маршрут. В-третьих, график путешествия зависит от выносливости участников. Выстраивают его по самому слабому. Наконец, гиды не обрадуются излишнему экстриму. Поэтому если вдруг кому-то захочется самостоятельно покорить гору или переплыть реку, то лучше это сделать в другой компании. Стоит придерживаться маршрута, с которым согласились все.

Почему стоит заняться треккингом?

1. Для здоровья. Наконец-то ты сможешь установить здоровый режим для организма, благодаря дозировке физической активности и отдыха. 2. Не надо ничего решать. Треккинг проходит по установленным правилам, а важные решения при необходимости принимают местные гиды и тур-лидер. Поэтому участникам, многие из которых в обычной жизни занимаются бизнесом, работают в должности директора или менеджера, не надо думать о подчиненных или переживать за исход предприятия — это просто наслаждение. Может, этот пункт подходит в том числе и для обычных курортов, но там голова пустая, поэтому полностью избавиться от забот не удается. 3. Полная перестройка. Вот главное преимущество треккинга. Человек погружается в непривычную, более или менее агрессивную среду, где он должен перенастроить свой организм через психические воздействия, преодолеть сопротивление новой среды и в итоге получить удовольствие.

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