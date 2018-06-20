Мера нашей испорченности

Они сидели рядом и, разделив одни наушники на двоих, смотрели какой-то музыкальный клип на экране планшета. Он обращал ее внимание на интересные моменты, она кивала, улыбаясь.

Обычная картина для столичного метро. Ну да, женщина явно старше своего спутника — тот-то совсем юнец, даже несмотря на легкую небритость, больше двадцати не дашь. А она — кто его знает, как сегодня определить возраст женщины… Маленькая, худенькая, с модной стрижкой. Футболка, джинсы, мокасины. Хотя, конечно, видно, что ей далеко «не шашнадцать».

Дама, сидящая напротив, буквально прожигает пару возмущенным взглядом.

— Совсем совесть потеряли! — не выдерживает она, оглядываясь в поисках поддержки. — Это все Бабкина с Пугачевой народ развратили!

Но развивать тему павших моральных устоев пассажиры не хотели. Кому какое дело до чужой личной жизни… Едут себе, никому не мешают. И тут спутница взяла молодого человека под руку и склонила голову ему на плечо.

— Я подремлю немного, что-то сегодня совсем не выспалась. Если что, мы на «Новослободской» выходим, — сказала она.

Я невольно зажмурилась, ожидая нового приступа критики. Вот, сейчас! Но…

— Я помню, мама, — ответил молодой человек.

Мама! Ну конечно! Надо же, у самой дочь — подросток, а ведь тоже повелась на домыслы любительницы светской хроники. Та, кстати, как-то сдулась и опустила глаза. Может, неловко стало, что подтвердила правильность выражения «Каждый думает в меру своей испорченности».