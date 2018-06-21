Шубохранилища выходят в массы

«Ростех» анонсировал продажи компактных шубохранилищ. Новость о том, что «дочка» компании «Производственное объединение „Завод имени Серго“ начала серийное производство холодильников для меховых изделий, появилась на сайте госорпорации.

Шубохранилища. Небольшие, демократичные, для людей. Холодильный шкаф POZIS для хранения меховых изделий может быть изготовлен в в любых цветах и даже с ручной художественной росписью и инкрустацией стразами Swarovski.

»Ростех» и фэшн — не всё же вертолеты и автоматы, иногда можно и о прекрасном, говорит председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“ Иван Андриевский

Иван Андриевский председатель совета директоров инжиниринговой компании „2К“ „С одной стороны, „Ростех“ — это серьезная государственная корпорация, которая должна решать серьезные государственные задачи, стоящие перед страной, либо, по идее, нужно было бы заниматься чем-то другим — более социально ориентированным, особенно в текущем времени. С другой стороны, каждое предприятие, являясь коммерческим субъектом, зарабатывают деньги, как оно может. Если оно видит, что на данный момент есть рыночная ниша для производства такого рода холодильника, значит, она будет производить и продавать“.

Вот тут появляются вопросы. Казалось бы, для тех, кто не может себе позволить строительство отдельной комнаты для шуб за полмиллиона рублей, „шкаф для меха от „Ростеха“ — просто находка. Вдруг шуб на целую комнату просто нет? А в ростеховское шубохранилище, судя по фото, помещаются как раз всего две и еще остается немного место для шапок, заботливо добавляет производитель.

По размерам МХ-500 POZIS напоминает обычный холодильник. То есть при желании может встать даже в хрущевке и беречь от моли и перепадов и температур кредитную шубу.

Стоит демократичное шубохранилище 95 тысяч рублей (это если без Swarovski, конечно). Получается, что перед некоторыми потенциальными потребителями встает вопрос: шубохранилище или новая шуба?

Услуга сезонного хранения меха, которую предлагают те же продавцы шуб стоит около 6 тысяч рублей. То есть ростеховский шкаф отобьет свою стоимость примерно за семь-восемь лет. Срок службы норковой шубы — в принципе десять-двенадцать сезонов. Зато у супруга дамы в шубе появляется вариант сэкономить на хьюмидоре, шутит генеральный директор компании „Меха Екатерина“ Петр Лебедев

Петр Лебедев генеральный директор компании „Меха Екатерина“ „Сомнения меня терзают, что в этом есть смысл. Если есть деньги, хотите — купите хьюмидор на пять сигар, хотите — на 50“.