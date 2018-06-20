Аэрозольная упаковка

Аэрозольная упаковка — разновидность тары, которая в большинстве случаев состоит из металлического корпуса (хотя бывают стеклянные, комбинированные и пластиковые аналоги) и имеет в верхней части распылительно-выпускной механизм, который внутри содержит сжатый или сжиженный газ с каким-либо продуктом. При нажимании на выпускное устройство, содержимое сосуда выбрасывается наружу. Длительность и сила нажатия влияет на количество выпускаемой порции вещества из тары. Субстанция, находящаяся во флаконе, может быть в форме пасты, пены, порошка, твердых или жидких частиц, взвешенных в газе. Благодаря своим эксплуатационным свойствам и техническим характеристикам аэрозольная упаковка используется практически во всех сегментах экономики. Современную фармакологию тяжело себе представить без применения аэрозольных флаконов, из-за того, что они обладают возможностью сохранения первичных свойств препаратов, которые в них помещены. В таких емкостях полностью исключается вероятность попадания посторонних веществ в тару. Некоторые препараты имеют лучшую эффективность при распылении. В такую тару могут размещаться: бытовая химия, косметические средства, продукты питания и лакокрасочные вещества.

Разновидности аэрозольной упаковки

Аэрозольная упаковка позволяет в бытовых и промышленных условиях быстро и без лишних усилий распылять жидкие и порошкообразные вещества в виде частиц заданного размера. Герметичность такой тары позволяет существенно продлить срок годности ее содержимого. По принципу действия аэрозольная упаковка делится на аэрозоль-растворы, двух— и трехфазные системы. В первом варианте тары активное вещество растворено или в пропелленте, или в растворителе. После выдачи содержимого из баллона пропеллент испаряется, а сама субстанция остается в виде тумана, в чистом виде или смешанном в растворителе. В двухфазных аэрозольных системах пропеллент может находиться в газообразном или жидком состоянии. Газовая среда в баллоне состоит из паров вышеупомянутого вещества, сжатого газа и летучих компонентов аэрозольного концентрата. В большинстве своем аэрозольная тара, которая используется в фармакологии, представляет собой системы, в которых концентрат-раствор, суспензия или эмульсия не смешиваются с жидким пропеллентом. В таких емкостях находятся 3 отдельные фазы: твердая, газообразная и жидкая. Для аэрозольных систем используют баллоны и флаконы с различными конструктивными особенностями, техническими и эксплуатационными характеристиками. Данные виды емкости по материалу разделяют на металлические, стеклянные, пластиковые и комбинированные.

Производство аэрозольной упаковки

Для изготовления самой упаковки и наполнения ее различным составом чаще всего используют два самостоятельных технологических комплекса. Некоторые предприятия выпускают клапана вместе с баллонами, есть и такие, которые специализируются только на одном процессе изготовления конкретного конструктивного элемента данного вида тары или ее содержимого. По характеру технологических операций, используемому сырью и применяемому оборудованию этапы производства аэрозольной упаковки могут существенно отличаться. Например, изготовление баллонов технологически связано непосредственно с предприятиями, которые выпускают металлическую тару. Технология производства клапанов близка к технологии выпуска пластиковых и металлических изделий бытового назначения. Специфика наполнения данного вида упаковки похожа на процесс, проводимый на заводах, которые изготавливают средства бытовой химии, фармацевтические препараты, парфюмерно-косметическую продукцию и лакокрасочные виды товаров. Наполнение аэрозольных баллонов всегда экономически выгодно, так как оборудование стоит относительно недорого, а сам технологический процесс достаточно прост.

Емкости с содержимым всегда находятся под давлением, поэтому их нужно использовать аккуратно, чтобы не принести вред себе и окружающим. Требования к данному виду тары больше, чем к другим разновидностям упаковки. Аэрозольные флаконы или баллоны должны иметь небольшой вес, быть прочными и выдерживать приличное давление. Основной задачей аэрозольной упаковки является выдача находящегося в ней вещества в таком виде, который обеспечивал бы наиболее эффективное воздействие продукта и создал максимальное удобство во время его эксплуатации.