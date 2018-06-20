«Нестареющая классика» — какими стали супермодели девяностых

Кумиры миллионов, самые высокооплачиваемые модели 1990-х — сегодня им около 50 лет. Пока они шагали по подиуму в роскошных нарядах, мир узнал такие понятия как «топ-модель» и «супермодель». Большинство из них в модельном бизнесе буквально с детства — уже в 14-15 лет они начинали свою головокружительную карьеру. Как отмечает KP.RU , до сих пор многие из них еще и не думают о пенсии.

Великолепная немка Клаудиа Шиффер покоряет бесконечно длинными ножками, добрыми формами и обезоруживающей улыбкой. А когда-то в детстве она страшно стеснялась высокого роста и худобы.

У нее не было ни связей, ни обеспеченных родителей. Ей повезло встретить на вечеринке директора модельного агентства — дальше 17-летнюю Шиффер ждали только взлеты. Она стала одной из первых супермоделей в мире, уже в 19 лет ее узнавали во всем мире.

Сегодня Клаудиа продолжает сниматься, участвует в показах. Она мать троих детей и посол доброй воли ЮНИСЕФ . Уже 16 лет ее супруг — режиссер Мэтью Вон

Наоми заслуженно носит эротичное прозвище «Черная пантера» за лоснящуюся темную кожу и особую, только ей свойственную «кошачью» походку. Ее красотой восхищается весь мир, она заслуженно считается самой успешной афромоделью.

Когда-то она хотела, как и ее мать, стать балериной, посещала школу. Но встреча в парке с агентом изменила планы Наоми. Спустя год (ей было всего 15) ее лицо украсило обложку Elle — первое темнокожее лицо в центре внимания журнала.

Сегодня, наравне с обновленным составом модельного Олимпа (на фото рядом с Наоми 21-летняя супермодель Белла Хадид ) Наоми все еще работает на показах и снимается для глянца. «Черную пантеру» еще никто не затмил.

Канадская топ-модель с итальянскими корнями 1990-х Линда Евангелиста с детства шла к мировой славе. В 15 лет она побеждала в конкурсах красоты, которые быстро привели ее в звездный состав.

Ее фраза «Меньше чем за десять тысяч доллаpов я даже с постели не встану» была не просто блажью зазнавшейся красотки — она была на 100% оправдана. За ее появление на мероприятии организаторы готовы были отдать миллионы.

Сейчас Евангелиста одна растит сына, ему 11 лет. Линда родила его от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, который сейчас женат на голливудской актрисе Сальме Хайек

Королева «героинового шика» британка Кейт Мосс, которая прославилась не только многомиллионными контрактами, но и бурной молодостью, многие годы числилась в списке самых «дорогих» и востребованных моделей.

Первым работодателем Мосс стал Кельвин Кляйн. Она воплотила собой модную в то время андрогинность. Ее знали посетители модных показов и обожали папарацци, сделавшие в свое время тысячи снимков с вечеринок, где Кейт, едва одетая и одурманенная неизвестно чем, развлекалась.

Сегодня тусовки и пьяный угар позади. Кейт была замужем, но брак развалился спустя четыре года. У нее есть 17-летняя дочь Лила Грэйс. Девочка уже принимала участие в модных проектах и рекламных кампаниях.

Синди — американская суперзвезда в мире моды. Пожалуй, и сейчас трудно найти человека, который не знал бы ее имени. И безусловно, здорово, что в юности она бросила университет и отдала себя модельному бизнесу.

Известный дизайнер Карл Лагерфельд сказал о ней: «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца». Ее также называли «малышкой Джиа» за сходство с популярной моделью Джией Каранджи.

Уже в 2000 году Синди оставила подиумы и создала серию видеоуроков фитнеса, которые были космически популярны и принесли ей немалый доход. Она также снималась в кино, написала книгу о своей карьере. Сегодня Синди на подиуме заменяет ее 16-летняя дочь Кайя Гербер — девочка как две капли воды похожа на мать.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандальном модном показе на котором все мужчины модели были… беременными.