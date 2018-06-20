Сотовый картон

Сотовый картон — разновидность картона, внутренняя часть которого имеет отверстия в виде шестигранных сот. Данный вид упаковочного материала чаще всего состоит из 3-х частей: верхнего и нижнего гладкого слоя, которые перекрывают внутреннюю ячеечную часть. Тара, произведенная из этого материала, используется для хранения и транспортировки товаров, плиты из сотового картона применяются в строительстве, в процесс производства мебели, рекламной деятельности, она служат частью интерьера и различных инсталляций.

Технические и эксплуатационные особенности сотового картона

Сотовая форма заполнителя внутри конструкции данного вида картона позволяет выдерживать большие нагрузки, при этом, оставляя материал экологичным и безопасным. Изделия из него обладают повышенной прочностью, имеют доступную цену, не нуждаются в дополнительной обработке и использовании специализированных средств или инструментов для эффективной работы с ним. Тара из сотового картона имеет низкий вес и устойчива к различным механическим, термическим и химическим воздействиям, отлично сохраняя товары и продукцию, которая в нее помещена. Это лучшая упаковка с точки зрения санитарных норм для продуктов фармацевтической и пищевой промышленности, а также для их перевозок любыми видами воздушного, наземного и водного транспорта. Многие виды тары из древесины, пенопласта и пластмассы можно заменить аналогом из сотового картона. Некоторые разновидности крупногабаритных грузов перевозятся с использованием такой упаковки. Для заполнения пустот в таре среднего и большого объема применяют листовой сотовый картон, который служит как амортизирующая прослойка и повышает уровень сохранности транспортируемого товара. Данный материал еще называют ячеечным. Сотовый картон имеет большую прочность на изгиб в продольном и поперечном направлении, чем гофрокартон. В качестве сырья для изготовления такого материала используется 100% перерабатываемое сырье.

Изготовление сотового картона

Для производства бумажного сотового заполнителя и ламинированных панелей из сотового картона существуют автоматические линии для его изготовления и ламинаторы. Используется как минимум 6 разноплановых механизмов, с помощью которых можно выпускать отдельные части данного материала, или придавать им необходимые эксплуатационные свойства. К таким аппаратам относятся: стенд для размотки рулонов готового сырья, узел нанесения клея и подачи слоев картона один над другим, станция нарезки ячеек, ламинатор, модуль их склеивания и конвейер вывода готовой продукции. Для придания изделию характеристик высокой прочности и влагостойкости могут быть применены целлюлозные лайнеры. Ширина рулона картона, используемого в качестве сырья, определяет аналогичный параметр ленты сотового картона, получаемого на выходе линии. Размер производимых ячеек заполнителя определяется клеевым гребнем, который осуществляет нанесение полос клея на данный материал на определенном расстоянии друг от друга. Существуют автоматические и полуавтоматические механизмы с минимальной потребностью вмешательства человека в производственный процесс.