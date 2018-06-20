Как отдохнуть в отпуске, чтобы захотелось вернуться на работу?

Если вы по-настоящему отдохнёте, то вам захочется творить и покорять новые вершины.

— В отпуске нужно хорошо отдохнуть. Хороший отдых — это активный отдых, много приятного общения. Без алкоголя и прочих вредных привычек. Природа, солнце и вода — очень хорошие способы для снятия стресса. Если вы по-настоящему отдохнёте, то почувствуете заряд энергии и вам захочется вернуться к работе.

Если всё-таки желание найти новую работу осталось, то нужно понять причину. Чаще всего такое бывает из-за плохих взаимоотношений с начальником или с коллективом. Маленькая зарплата, как правило, на втором или даже на третьем месте. У меня есть знакомые, которые работают за маленькую зарплату только потому, что у них хороший начальник и хороший коллектив. Т. е. для человека больше всего важна комфортная среда. Может быть, вы испытываете постоянное эмоциональное давление и напряжение, поэтому выматываетесь так, что работать больше не хотите. В таком случае подготовьте речь и придите к начальнику. Скажите, что в этой ситуации вас не устраивает и что если не решать проблему, то она обострится ещё больше и приведёт к неприятным последствиям. Но главное при этом — озвучить не претензии, а свои предложения, чтобы всё исправить.