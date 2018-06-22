Почему, отправляясь к пластическим хирургам, люди теряют жизнь

За последние два месяца только в Москве шесть пациенток скончались на столе у пластических хирургов. Легкая коррекция лица и фигуры закончилась трагедией для молодых цветущих женщин.

Росздравнадзор забил тревогу и выпустил предупреждение для пациентов, как не пасть жертвой индустрии красоты. Специальный круглый стол собрали даже в Госдуме , разбирая, по чьей вине гибнут здоровые люди, которые хотели только стать чуточку красивее. Кто виноват и как остановить цепочку трагических случаев?

Какие могут быть осложнения после инъекционных косметологических процедур

воспалительные и аллергические реакции

гнойные абсцессы

язвы

дефекты кожных покровов

анафилактический шок «Операция несложная»

К выбору клиники и врача 32-летняя Екатерина Киселева подошла очень ответственно: изучила отзывы, а главное — воспользовалась рекомендацией своей знакомой, которая уже побывала в учреждении и осталась довольна.

— Мы ее отговаривали, убеждали, что она и так красавица и зачем подвергать свою жизнь опасности. Но такой она человек — даже лишний волосок в брови ее не устраивал, — рассказывает о перфекционизме Екатерины ее мать.

Операция несложная, многие сейчас ее делают, убеждала Екатерина. Но предчувствия родных не обманули. После операции дочь не брала трубку, а врачи сообщили, что «она спит после наркоза». Только через пару часов родные узнали, что пациентка умерла. «От невыясненных причин», — написали в заключении.

Екатерина стала не единственной, кто за красоту расплатился жизнью. 23 марта после операции по блефаропластике умерла 48-летняя жительница Подмосковья. 16 апреля во время коррекции груди в московской клинике умерла 41-летняя гражданка Канады Ольга, которая специально приехала в Россию на операцию. 25 апреля в НИИ им. Н. В. Склифосовского умерла 29-летняя женщина из Кабардино-Балкарии от осложнений после ринопластики (операции на носу). 9 мая от почечной и печеночной недостаточности погибла москвичка Наталья Орлова , организм которой не выдержал пластики.

Специалисты забили тревогу: в последнее время осложнений после пластических операций стало значительно больше. В Росздравнадзор поступает все больше жалоб, связанных с некачественным оказанием инъекционных косметологических услуг.

Необходимым условием является наличие лицензии на медицинские услуги по адресу их оказания. Получение косметологических услуг на дому и вне адреса, указанного в лицензии, — это серьезная угроза причинения вреда вашей жизни и здоровью. Информация об образовании специалиста должна находиться в открытом доступе на официальном сайте медицинской организации с целью соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и предотвращения угрозы причинения вреда и жизни, и здоровью.

Бизнес, а не медицина

Вал смертей вызвал панику. Несколько клиник спешно закрылись, пациентки создают форумы и чаты по обмену информацией.

— Рост числа смертельных случаев частично объясняется ростом популярности такого рода услуг. У нас никогда еще так много людей не обращались к косметологам и пластическим хирургам. Чаще всего это изначально здоровые и достаточно привлекательные люди. У нас был случай, когда красивая молодая женщина решила удалить жир над коленкой. Ерунда вроде, но в итоге она умерла от сепсиса. Липосакция — это жуткая даже на вид процедура, ролики есть в интернете, их тяжело смотреть самим врачам. Я считаю, что это уже бизнес, а не медицина, когда врач берется резать здорового человека, ломать ему кости — есть и такая «экзекуция» по удлинению конечностей, которая длится долгие месяцы, а результат часто непредсказуем. Широко известными становятся только смертельные случаи, но немало также эпизодов тяжелых побочных эффектов, от которых страдают люди. В клиниках, где были зафиксированы смерти, практически всегда отсутствует реанимация, а скорую вовремя не вызывают, опасаясь скандала и полагаясь на свои силы. В итоге звонят в неотложку, когда уже поздно, и пациента теряют, — объясняет президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский

Вредные лекарства

14 июня «убийственную красоту» рассматривали на специальном круглом столе в Госдуме.

Валерий Рашкин. — За последние 5 лет число уголовных дел по врачебной ошибке выросло почти втрое. Общественность уверена, что реальные цифры намного печальнее, — резюмирует депутат от КПРФ

На заседание явились также и представители клиники, где скончалась Екатерина Киселева. У женщины остались двое детей, 10 и 12 лет.

— Показания у пациентки были к операции, — настаивал на заседании врач Григорий Перекрестов. — Тяжелая грудь провоцирует боли в спине, возникновение опрелостей и сложности при занятии спортом. Все ее анализы соответствовали норме, операция велась по протоколу.

— Протокол был соблюден — иначе доктор и директор клиники сидели бы не в Госдуме, а под следствием. Сейчас назначены экспертизы, которые должны точно установить, что пошло не так и привело к гибели женщины, — прокомментировал «Собеседнику» адвокат Виктор Бадьян.

Директор клиники Алла Демишева заявила, что клиника провела свое внутреннее расследование и пришла к выводам, что виноват может быть некачественный препарат, который вводили пациентке.

— В последнее время в Россию ввозятся некачественные препараты по высоким ценам, — говорит директор клиники.

К смертности от пластики, по мнению экспертов, ведут три причины: некачественные препараты, неучтенные противопоказания пациентов и некомпетентность врачей.

— Задача клиники — получить клиента и заработать на нем деньги. Поэтому порой и препараты покупают подешевле, и историю пациента изучают не очень качественно. Например, склонность к образованию тромбов может привести к смерти после операции, связанной с большой кровопотерей. Но каждый клиент — это деньги. С другой стороны, фармацевтика у нас в последнее время вызывает очень большие опасения. Импортозамещение в этой сфере привело к тому, что к нам хлынуло некачественное сырье из Индии, Китая, Пакистана. Своего сырья у нас, можно сказать, нет. А закупки происходят по принципу «третий лишний», когда при наличии двух отечественных препаратов третий, импортный, даже не допускается на торги. Так хотят поддержать отечественную фарму, но одними запретами этого не сделаешь, нужно поднимать науку, строить лаборатории и заводы, выращивать сырье. Это 10–15 лет, — считает Александр Саверский. — А за быстроту и показатели, увы, часто платят своим здоровьем покупатели лекарств.

что советует Росздравнадзор

Не пользуйтесь услугами сомнительных салонов.

Большое количество осложнений связано с наличием «серых» контрафактных или некачественных препаратов. Проверяйте наличие разрешительной документации, регистрационного удостоверения (список — на сайте Росздравнадзора).

Недолеченные очаги инфекций, включая синусит и кариес, могут служить провокаторами воспалительных осложнений.

* * *