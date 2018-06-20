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«Всё прошло успешно, но ваша дочь умерла». На столе ярославского хирурга погибла молодая мама
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«Всё прошло успешно, но ваша дочь умерла». На столе ярославского хирурга погибла молодая мама 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Екатерине Киселевой из Подмосковья было чуть за 30, когда она решилась на пластическую операцию. С духом собиралась долго, целый год — было, конечно, страшно. В центре маммологии специалисты отговаривали. Но Кате хотелось поправить свою внешность — к этому возрасту у неё уже было двое детей, и кормление отразилось на внешнем виде груди. Женщина активно занималась в фитнес-зале, но упражнениями изменения груди было не исправить. Да и тренер в зале расписывала, как это здорово — одним махом решить все проблемы — у самой знакомый доктор отрезал лишний жир.
Знакомый доктор — как раз тот, о котором писал портал 76.ru. К нему есть претензии и у ярославской девушки, которой он, как она утверждает, изуродовал грудь. Мужчина раньше трудился в одной из ярославских клиник, а затем переехал в Москву.
В его-то клинику и пришла Екатерина Киселёва. Несмотря на протесты родителей.
— 15 апреля она легла в клинику. Домой должна была вернуться вечером или на следующее утро. Но не вернулась. Я позвонила туда. И мне ответили: «Операция прошла успешно, но ваша дочь умерла». Вы представляете?! — мама Екатерина Евгения плачет, вспоминая тот день.
Администратора, которая обнаружила на столе тело женщины, уволили. Девушка уехала в другой город.
— От руководителя клиники мы не дождались ни сочувствия, ни извинений. Он нас просто везде заблокировал, — говорит мама погибшей.
«Он изуродовал мою грудь и убил пациентку»: ярославна на всю страну расскажет, как пострадала от рук пластического хирурга.
Мы связались с Григорием Перекрёстовым — тем самым доктором.
— То, что произошло, для хирурга — большая трагедия. Да, я тогда не смог поговорить с родителями Кати. Но я и со своими родными не мог говорить. Вообще ни с кем не общался. А потом мама отказалась разговаривать — всё общение через адвокатов, — рассказал врач. — Клиника отказалась от денег за операцию. Мы скинулись и на похороны. Поймите, ни у одного хирурга не бывает всё всегда идеально…
Сейчас по этому случаю расследуется уголовное дело по статье «Ненадлежащее оказание медицинских услуг, повлекшее смерть».
— Но я хочу еще подать иск о халатности, — говорит мама Екатерины. — Я не хочу, чтобы погиб кто-то ещё…
На днях в Москве прошли съемки программы «Человек и закон». В студии свои истории рассказали люди, пострадавшие от рук врачей.
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Женский форум
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