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В России появится День Отца
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В России появится День Отца 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Государственная Дума предлагает отмечать праздник в октябре, в последнюю субботу месяца, сообщает "РИА Новости".
В некоторых регионах День Отца уже существует. В конце октября проходят многочисленные мероприятия посвященные семейному досугу. Мужчин награждают знаками отличия за верность семейному долгу.
По мнению депутатов, это нововведение благотворно скажется на престиже отцовства в современной России.
Парламентарий Тамара Плетнева, предложившая законопроект полагает, что новый праздник подчеркнет значимость папы в воспитании ребенка и будет способствовать укреплению семьи в глазах современной молодёжи.
Читайте также: Когда отмечать День Отца
Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори
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