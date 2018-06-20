В России появится День Отца 

Государственная Дума предлагает отмечать праздник в октябре, в последнюю субботу месяца, сообщает "РИА Новости".
В некоторых регионах День Отца уже существует. В конце октября проходят многочисленные мероприятия посвященные семейному досугу. Мужчин награждают знаками отличия за верность семейному долгу.
По мнению депутатов, это нововведение благотворно скажется на престиже отцовства в современной России.
Парламентарий Тамара Плетнева, предложившая законопроект полагает, что новый праздник подчеркнет значимость папы в воспитании ребенка и будет способствовать укреплению семьи в глазах современной молодёжи.
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