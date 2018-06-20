Дубинский: Порошенко в образе Питера Пена побеждает коррупцию, Путина и ходит в идеальном костюме

Сейчас вы можете рассмеяться, но Петр Алексеевич постоянно ищет выход из ситуации с мятыми костюмами.

На личной странице в ФБ, которую он ведёт под псевдонимом Peter Lions, Петр Алексеевич даже запостил гид по мужскому стилю (за день до своих именин).

Но, к сожалению, это совсем не смешно.

Потому что в очередной раз подтверждает версию о том, что Порошенко живет в собственной виртуальной реальности.

В ней он — в образе Питтера Пена — ходит в идеальном костюме, борется с коррупцией, пользуется уважением в мире и побеждает Путина.

Как он выглядит в реальном мире — вы знаете и без меня.