Дубинский: Порошенко в образе Питера Пена побеждает коррупцию, Путина и ходит в идеальном костюме 

Сейчас вы можете рассмеяться, но Петр Алексеевич постоянно ищет выход из ситуации с мятыми костюмами.
На личной странице в ФБ, которую он ведёт под псевдонимом Peter Lions, Петр Алексеевич даже запостил гид по мужскому стилю (за день до своих именин).
Но, к сожалению, это совсем не смешно.
Потому что в очередной раз подтверждает версию о том, что Порошенко живет в собственной виртуальной реальности.
В ней он — в образе Питтера Пена — ходит в идеальном костюме, борется с коррупцией, пользуется уважением в мире и побеждает Путина.
Как он выглядит в реальном мире — вы знаете и без меня.