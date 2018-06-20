Воронежский блогер повредила зуб о хлеб с гвоздём

Девушка считает, что легко «отделалась». Хлеб с неожиданной начинкой в виде гвоздя пришлось отведать воронежскому блогеру Екатерине Бураковой. В результате инцидента у девушки откололась часть зуба, а также поубавилось любви к выпечке с сухофруктами. Подробностями неприятной истории горожанка поделилась в своём профиле в Instagram. — Я вообще была в шоке, когда из полностью упакованной пачки достала кусок хлеба с сухофруктами, и мой зуб резко проскрипел обо что-то, и я почувствовала странные ощущения. Когда я увидела гвоздь в хлебе, я просто потеряла дар речи, — рассказывает Екатерина. — Это был хлеб производителя «Эко-Хлеб», называется «Земгальский». Он продаётся не только в Воронеже, но и других городах. Я очень люблю хлеб с сухофруктами, точнее любила…. «Несчастливую» буханку девушка купила в одном из крупных магазинов на улице Карла Маркса — в центре города. Екатерину беспокоит, что этот кусок хлеба мог попасть к кому угодно — начиная от маленького ребёнка и заканчивая взрослым человеком, который просто мог проглотить железку целиком. По мнению блогера, сама она — легко «отделалась». У неё откололась часть зуба. На фото, которое опубликовала Екатерина, видно — что гвоздь достаточно большой, так что повреждения, действительно, могли быть и ещё более серьёзными. — Тут был просто огромный ржавый гвоздь. Какую ответственность за свои действия несут производители? Я всегда думала, что истории про мышиные хвосты в колбасе, кнопки и всякие другие необъяснимые вещи в продуктах — это чья-то выдумка, — отмечает блогер. Девушка призывает воронежцев быть осторожными при покупке подобных продуктов первой необходимости. Публикация от Катя |Ахудительный блог (@katylinasport) 18 Июн 2018 в 10:54 PDT