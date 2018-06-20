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В екатеринбургских ЗАГСах за полгода от разводов спасли 90 семей
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В екатеринбургских ЗАГСах за полгода от разводов спасли 90 семей 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
Полгода назад в ЗАГСах Екатеринбурга заработали комнаты примирения. Они открыты по всей стране по государственной программе. Суть их работы сводится к тому, чтобы перед тем, как поставить штамп в паспорте о расторжении брака, супругам предлагают пообщаться с психологом в специальной комнате. Президентский грант на работу комнат примирения выиграл центр защиты семьи «Колыбель» при Екатеринбургской епархии.
Однако там работают психологи со светским высшим психологическим образованием. Как нас заверили координаторы проекта, когда комнаты ещё начали открываться при ЗАГСах, «религиозных проповедей читать тут никто не будет».
Медиаторы подготовили отчёт по итогам шести месяцев своей работы: удержать от развода удалось 90 пар. 50 из них они «перехватили» в ЗАГСе, около 40 пар сами вышли на психологов проекта, большая часть — после нашей публикации на E1.RU. Хотя медиаторы комнат примирения подчёркивают: мы никого не мирим, не уговариваем, а помогаем разобраться в отношениях, решение принимают супруги.
— В ЗАГСы за разводами обычно приходят с запущенными отношениями, но если соглашаются пообщаться с нами, психологами, то и эти отношения можно спасти, — говорит координатор проекта, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и антропологии УрФУ Елена Попова. — Работать можно не со всеми: бывает, что у людей уже есть вторая семья, кто-то приходит в ЗАГС уже с готовым решением суда. Помимо ЗАГСа мы сейчас размещаем информацию о проекте в интернет-сообществах, в пабликах жилищных комплексов, районов. Услуги медиатора-психолога стоят больших денег, а здесь бесплатная государственная программа.
По этой программе пройдёт конкурс: выберут супружеских 12 пар, переживших кризис, — они смогут участвовать в трёхдневном семинаре с красивым названием «Реанимация любви».
— Семинар будет проходить три дня в отеле Екатеринбурга или, возможно, за городом, на турбазе, — рассказала Елена Попова. — Там будет создана празднично-романтическая обстановка, будут использованы технологии, всё это с целью восстановить прежние душевные отношения, заново открыть что-то дорогое в близком человеке.
Программа комнат примирения действует до сентября. Помимо районных ЗАГСов, с психологами проекта можно связаться по телефону +7 (343) 344–3–554
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Женский форум
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