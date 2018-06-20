Полицейские в Москве помогли туристке, попросившей о помощи после группового секса

Сотрудники столичной полиции по просьбе уроженки Китая смогли найти мужчин, с которыми она занялась любовью в одной из гостиниц Москвы. Об этом сообщает портал Life.

Ранее 34-летняя Ван Нин, ныне проживающая в Австралии и приехавшая в Москву с целью посещения матчей чемпионата мира по футболу, рассказала правоохранителям о приключившейся с ней неприятностью. По словам женщины, в городе она познакомилась с гражданами Аргентины и занялась с ними групповым сексом. По завершению соития туристка заметила, что один из участников оргии снимал происходящее на камеру. Китаянка попросила удалить ролик, однако позднее засомневалась в честности молодого человека. Разыскать своего «любовника» Ван Нин попросила полицейских.

В ходе проверки выяснилось, что одним из «аргентинцев» оказался уроженец Пятигорска, предположительно, с армянскими корнями. Мужчина пояснил правоохранителям, что из-за незнания языка якобы не понял просьбу китаянки удалить фото— и видеоматериалы. Также, по его словам, девушка «осталась довольна и дала 30 долларов на коньяк».

Ранее сообащлось, что колумбийский певец Maluma, приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу, стал жертвой грабителей.

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