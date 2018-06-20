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В Тверской области обнаружили «Свиную» колбасу с ДНК курицы
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В Тверской области обнаружили «Свиную» колбасу с ДНК курицы 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что во время одной из проверок в ООО «Конаковские колбасы» сотрудники ветеринарного надзора взяли пробы мясной продукции.
ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» провело лабораторные исследования и обнаружило несоответствие маркировки образцов. ДНК домашней курицы не значилось в перечне компонентов, указанных на этикетке, но было в пробах.
Куриное ДНК вопреки маркировке оказалось в колбасе «Свиной» и «Любительской», а также в вареных сардельках «Сочных».
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