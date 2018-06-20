В Тверской области обнаружили «Свиную» колбасу с ДНК курицы

Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что во время одной из проверок в ООО «Конаковские колбасы» сотрудники ветеринарного надзора взяли пробы мясной продукции.

ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» провело лабораторные исследования и обнаружило несоответствие маркировки образцов. ДНК домашней курицы не значилось в перечне компонентов, указанных на этикетке, но было в пробах.

Куриное ДНК вопреки маркировке оказалось в колбасе «Свиной» и «Любительской», а также в вареных сардельках «Сочных».