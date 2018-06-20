10 южноуральцев, которые строили любовь на шоу «Дом-2»

Ну, с Середонина и начнем. Как заявлял сам Василий Середонин, он отправился на «Дом 2» не просто так, а имея виды на ведущую телепроекта Ксению Собчак . До своего вояжа к «домочадцам» Василий уже принимал участие в похожем реалити-шоу «Офис», поэтому имел кое-какой опыт. Однако натиск экспрессивного юноши Ксению не покорил, а с другими девушками любовь челябинец не построил, поэтому спустя 42 дня исчез из проекта. По его словам, он покинул проект, так как был не готов к отношениям.

— Я понял, что не готов к отношениям. Изначально я претендовал на руку и сердце Ксении Собчак, но неожиданно стал пользоваться бешеной популярностью у девушек. Трое — Оля, Рада и Василиса — оказались такими интересными и красивыми, что я не смог выбрать и попрощался с ребятами, — сообщил Василий в одном из интервью "Комсомольской правде"

Фото: страница «Вконтакте»

Анастасия Дашко , Салехард-Челябинск. Принимала участие в шоу с 22 октября 2004 года, продержалась 1203 дня.

Анастасия Дашко — одна из мастодонтов проекта: мало того, что девушка пришла туда едва ли не на старте, в 2004-м году, так еще и строила любовь почти четыре года. Отправилась в столицу она из Салехарда, а прибыла оттуда в Челябинск, где пыталась строить уже не любовь, а бизнес. Не всегда законно, отчего в июле 2013 года Калининский районный суд Челябинска приговорил Анастасию к трём годам лишения свободы. В колонии бывшая звезда «Дом-2» вышла замуж за кикбоксёра Константина Кулешова . По последним данным пара живет в Златоусте.

Фото: страница «Вконтакте»

Сергей Кучеров , Магнитогорск. Принимал участие в шоу с 24 декабря 2016, продержался 447 дней.

Согласно анкете на сайте, «Сергей — профессиональный спортсмен из Магнитогорска, бодибилдер». На проекте запомнился тем, что вместе с Юлией Ефременковой образовывал одну из самых ярких пар. Ушёл с проекта в марте 2018 года, пробыв там 446 дней. Правда, согласно недавним данным, Сергей собирается вернуться в реалити-шоу вновь.

Фото: официальный сайт Дом-2 Валерия Коваленко, Челябинск. Принимала участие в шоу с 16 декабря 2017, продержалась 7 дней.

Валерия — фотомодель из Челябинска. На проекте она надолго не задержалась, пробыв там всего неделю. По поводу ее ухода мнение фанатов разделилось. Одни говорят, что девушка внезапно покинула шоу, так как захотела вернуться к своему бывшему жениху. Другие судачат, дескать, репутация у Леры оказалась не блестящей. Масло в огонь подлили всплывшая фотосессия в «Playboy» и какие-то скабрезные слухи о роде деятельности в Челябинске.

Фото: инстаграм Валерии. Сейчас страница удалена

Артём Петров , Озёрск. Принимал участие в шоу с 16 декабря 2017 года. Продержался 7 дней.

Артём как и Лера успел пожить на проекте всего 7 дней, зато, как он сам признается, нашёл свою любовь за его пределами. В своём прощальном «письме» на официальном сайте проекта Петров особо отметил и поблагодарил звезду шоу Ольгу Бузову за то что: «Она сказала, что я хороший, добрый, классный и у меня все получиться!» (орфография сохранена. прим.ред).

Альфред Джавадов, Сатка. Принимал участие в шоу с 15 июля 2016 года. Продержался 17 дней.

Про 19-летнего Альфреда из Сатки в своё время писали многие южноуральские СМИ. Парень приехал к избраннице Александрой Харитоновой , которая была старше него на 12 лет.

— Ну и что, что она 1984-го, а он 1997 года, когда уже под Руки Верх зажигали на дискотеках — для любви нет преград, — поддерживают Джавадова интернет-пользователи в соцсетях. — Главное, чтобы отношения были честными, — отмечали пользователи два года назад. Правда, со своенравной Александрой у Джавадова как-то не сложилось, и он покинул проект примерно через две недели.

Фото: официальный сайт Дом-2 Карина Олейник, Челябинск. Принимала участие в шоу с 22 августа 2015. Продержалась 40 дней.

Карина как и другие ее земляки ушла с проекта добровольно. По признанию девушки, шоу было «просто не её местом». Сейчас Олейник занимается макияжем и, судя по её инстаграму, недавно поработала стилистом на чемпионате мира по танцевальному спорту.

Фото: инстаграм Кристины.

Ирина Каримова , Челябинск. Принимала участие в шоу с 6 ноября 2014 года. Продержалась 1 день.

Ирина успела зацепить шоу лишь по касательной: едва разобрав чемоданы, пришлось собираться обратно. Остальные участники проекта приняли решение выгнать девушку, так как она себя не проявила в первый день. Даже её профиль на сайте остался незаполненным.

Фото: официальный сайт Дом-2 Раиса Григорьян, Усть-Катав. Принимала участие в шоу с 10 февраля 2012. Продержалась 28 дней.

Раиса, будучи студенткой института культуры и преподавательницей вокала, пришла на проект пропагандировать здоровый образ жизни. Однако запомнилась тем, что продемонстрировала «суровый челябинский удар» драке, случившейся на вечеринке по случаю дня рождения другой участницы проекта — Екатерины Токаревой-Венгржановской. Примечательно, что челябинка накаутировала как раз именинницу. Рая покинула проект и сейчас работает педагогом по вокалу в проекте «Родные голоса».

Фото: официальный сайт Дом-2 Диана Ботова, Челябинск. Принимала участие в шоу с 10 ноября 2006 года. Продержалась 90 дней.

Примечательно, что студентка челябинского «кулька». Диана Ботова была подругой Анастасии Дашко в проекте и после него. Например, на тематических сайтах и форумах широко обсуждалась информация, что Ботовой было негде жить, и ее приютила Дашко. Кроме того подруги вместе с Сэмом Селезнёвым хотели открыть кафе, но что-то пошло не так. Сейчас же о судьбе Ботовой ничего не известно.

Фото: официальный сайт Дом-2