Вера Брежнева и Константин Меладзе устроили второй медовый месяц в Италии

Пока одни знаменитости болеют за нашу сборную на стадионах и посещают светские мероприятия, другие — предпочитают рабочую суматоху семейному отдыху. В числе последних и певица Вера Брежнева . В этом году она пропустила ежегодную премию МУЗ-ТВ, где была номинирована как лучшая певица, в угоду отпуску с семьей.

В микроблоге Вера публикует фото с близкими: мамой, сестрами и дочерьми. На одном из последних кадров, кстати, запечатлен и муж Брежневой — композитор и продюсер Константин Меладзе . На фото супруги нежно обнимают друг друга.

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К слову, именно на итальянском курорте Форте-дей-Марми Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли свадьбу осенью 2015 года. Как рассказывал композитор в интервью Борису Корчевникову и программе «Судьба человека», им с женой не хотелось шумихи вокруг бракосочетания, поэтому они не стали устраивать пышного торжества с большим количеством гостей.

"Мне кажется, такое поведение абсолютно естественно, когда люди относятся к друг другу бережно. Эти два-три дня мы провели так, как мы хотели, сумели сохранить островок частной жизни. Нас все равно сфотографировали местные папарацци, но мы все-таки сумели побыть наедине друг с другом. Утром мы встали, пошли в мэрию, нас расписал мэр города, потом пообедали в роскошном ресторане на берегу моря. За нами постоянно следил итальянский фотограф, но мы умело от него прятались», — делился подробностями Меладзе-старший.

Вера Брежнева и Константин Меладзе отдыхает в Италии/Фото: кадр из Instagram Stories певицы

Напомним, что общих детей у пары пока нет. От предыдущих браков Брежнева воспитывает двоих дочерей: Соню и Сару.