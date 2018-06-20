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«Не зря худели!»: нигерийский болельщик назвал Елену Малышеву девушкой
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«Не зря худели!»: нигерийский болельщик назвал Елену Малышеву девушкой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Елена Малышева сняла короткий видеоролик о том, что творится на улицах Москвы в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Один из болельщиков при этом назвал 57-летнюю Малышеву «красивой девушкой».
Ведущая передачи «Жить здорово» на Первом канале, как и все россияне, особенно живущие в городах проведения мундиаля, прониклась этим грандиозным событием. Она решила снять видео, как улицы Москвы буквально наводнили болельщики со всех уголков мира. «Такого количества мужчин, скопившихся в одном месте, я не видела никогда. Футбол, конечно, — это мужской праздник», — говорит на камеру Малышева. После Елена Васильевна решила познакомиться с одним из болельщиков. Темнокожий и белозубый мужчина с дружелюбной улыбкой на лице рассказал, что он из Нигерии, а чуть позже сделал неожиданный комплимент известной телеведущей.
«Ты красивая девушка», — произнес счастливый нигериец с забавным акцентом. Малышевой так понравилось это заявление, что она попросила болельщика повторить приятные слова в ее адрес несколько раз. Поклонники порадовались за Елену Васильевну, похвалили ее за атмосферное видео и отметили, что причиной такого внезапного комплимента от иностранца наверняка стало ее экстремальное похудение. Напомним, телезвезда несколько дней практически морила себя голодом ради того, чтобы влезть в платье. «Не зря вы худели, вот и первый комплимент» «Елена Васильевна, отличное видео! Делайте почаще такие экскурсии»
«Елена Васильевна, ну прям повеселили с утра. Такое позитивное видео! А вы и в самом деле красивая девушка!» «Через 9 месяцев много мулатов будет в стране после таких вот комплиментов» «Диета творит чудеса! Вы даже помолодели, сбросив вес» Кстати, недавно внешность Елены Малышевой раскрылась с новой стороны, когда она показала свой портрет без очков. Зрители пришли в восторг от красоты народной любимицы, а сама она назвала себя «сексуальной красавицей».
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 18 Июн 2018 в 1:38 PDT
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Женский форум
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