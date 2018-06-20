Как я узнал о своих талантах с помощью неврологии, искусственного интеллекта и больших данных

Люди продолжают изучать возможности современных технологий, а некоторые из них помогают людям лучше изучить себя. Так, к примеру, работает новый раздел сервиса Gooroo. С помощью больших данных, машинного обучения и неврологии он помогает людям раскрыть свои таланты и найти наиболее подходящее место на работе.

Тем, кто находится в поиске нового места работы, придется постараться над своим резюме. В нем, как правило, описывают лучшие свои качества. К слову, не все могут хорошо знать свои лучшие качества.

На этапе прохождения собеседования во многих компания придется заполнить тесты, которые позволяют специалистам по кадрам лучше узнать кандидатов. Обычно прохождение этих тестов занимает несколько часов, а кандидаты не всегда получают информацию о результатах тестирования.

Gooroo является аналогом популярного сервиса LinkedIn, заблокированного в России. Он не ориентирован на поиск работы в России, но вы можете зарегистрироваться и попасть в новый раздел MindSpace.

В этом разделе вы потратите не больше 7 минут на прохождение двух тестов, и после этого, благодаря неврологии, большим данным и искусственному интеллекту, вы и ваш работодатель сможете не только узнать о ваших талантах, как работника, но и о способах мотивировать вас на наиболее продуктивные действия.

Как я узнавал о своих талантах

Я прошел эти два теста. Должен сказать, что объем данных о моей личности, который сервис предоставил мгновенно после прохождения, впечатляет. Особенно, если учитывать совсем небольшое количество вопросов и время, затраченное на прохождение.

Первый тест должен был оценить мой стиль работы. Как и во всех таких тестах, нет неверных ответов. Всего за 3 минуты можно расставить оценки к каждому вопросу и переходить ко второму тесту.

Второй тест, который намерен оценить мой образ мысли, является гораздо более необычным. В самом начале предложено выбрать наиболее и наименее привлекательные цвета. После этого я получил несколько достаточно личных вопросов. Многое из того, что я указал во время прохождения теста, я бы не стал обсуждать со своими знакомыми. Большая часть вопросов была связана с образом мысли и отношением к жизни.

Результаты

После прохождения двух коротких тестов можно сразу же ознакомиться с результатами. Сервис перенаправит вас на страницу с большим объемом информации. Она разделена на секции, и к каждой секции даются пояснения. Я описываюсь там не персонально, а как тип личности, которому свойственны определенные качества.

На этой странице рассказали, на что я ориентирован в жизни и в работе, описали мой образ мышления и взаимодействия с другими, отношение к технологиям, мотиваторы, а также шесть ключевых параметров, по которым обычно оценивают кандидатов и действующих работников.

Не думаю, что кому-то будет интересно узнать все обо мне, как о работнике, но пример нужно предоставить. Ограничимся шестью ключевыми параметрами. Вот, что думает обо мне Gooroo:

Продуктивность — Эрнест все больше стремится применять и адаптировать свои навыки и понимание, чтобы лучше удовлетворять потребности команды.

Решения — они разрабатывают конкретные решения с учетом того, что можно надежно предсказать в будущем.

Самоуправление — они также имеют четкое представление о ключевых требованиях, будут проверять их с командой и будут иметь мало возможностей для внеочередной деятельности.

Изменения — в контексте достижения немедленных результатов Эрнест поставит под сомнение существующие способы работы, которые замедляют или препятствуют прогрессу, и будет использовать новые методологии, которые сфокусированы на результатах.

Убедительность — они связывают факты и информацию с целями и задачами, чтобы влиять на принятие решений.

Трудности — Эрнест может иметь ограниченное представление об альтернативных подходах и испытывает сомнения при принятии ключевых решений.

Когда обо мне говорится «они», имеются ввиду и другие люди, которые соответствуют моему типу и могли бы дать такие же ответы во время прохождения теста.

Насколько результаты соответствуют действительности, каждый должен решить для себя сам. Если написанное не будет сильно противоречить вашему представлению о себе, думаю, результаты тестирования вполне можно предоставить своему работодателю или прикрепить к своему резюме.