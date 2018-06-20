Как узнать, подходит ли вам удаленная работа

Разберитесь, насколько социальный вы человек

Один из главных минусов удаленной работы — это нехватка социальных взаимодействий. В офисах и коворкингах мы привыкли воспринимать их как нечто обыденное. Однако писательница Сьюзан Пинкер в своей книге «Эффект деревни: как личное общение улучшает здоровье и настроение» считает, что живое общение улучшает иммунитет, снижает уровень кортизола («гормона стресса»), увеличивает количество гормонов счастья (дофамина), улучшает кровообращение и даже продлевает жизнь.

Когда я впервые начала работать на удаленке, стояла зима и меня не покидало чувство угнетенности. Сначала я решила, что у меня просто сезонная депрессия, но оказалось, что мне просто нужно было больше общаться с людьми. К счастью, чтобы справиться с этим состоянием, мне хватило лишь скорректировать свой график. Два раза в неделю я обязательно проводила встречи за обедом (как личные, так и рабочие) и работала из общественных мест. Этого оказалось для меня достаточным, чтобы прийти в норму.

Прежде чем начать работать из дома, посчитайте, сколько положительных социальных взаимодействий со своими коллегами вы совершаете за три дня. Если вы привыкли обедать в их компании или заглядывать к кому-нибудь из коллег, чтобы приободриться, то удаленная работа может вызывать у вас чувство неполноценности и даже одиночества.

Попросите оценить вашу самостоятельность

Для удаленной работы очень важны личная ответственность и самомотивация. К сожалению, многие люди ошибочно считают, что легко могут быть самостоятельными.

Задайте себе следующие вопросы и постарайтесь ответить на них честно. Когда приближается дедлайн, нужно ли вам напоминание от начальника, чтобы сосредоточиться на работе? Приходилось ли вам когда-нибудь задерживать сдачу проекта, потому что вы не могли выполнить вовремя свою часть работы? Если на какой-то из этих вопросов вы ответили более или менее утвердительно, то лучше вам не работать самостоятельно.

Фото: themuse.com Поговорите с вашим текущим или бывшим начальником или кем-то еще из коллег, кого вы уважаете. Попросите его дать вам честную оценку. Если он скажет, что вы всегда сдаете проекты в срок без лишних напоминаний, то можете спокойно переходить на удаленную работу.

Сделайте холодный звонок

Хоть вы и не будете физически находиться рядом с коллегами, это не значит, что вам не придется с ними разговаривать. На удаленной работе нужно будет много общаться.

Возможно, вы чувствуете себя совершенно комфортно, когда общаетесь с коллегами по телефону или видеосвязи. Но некоторые люди не любят телефонные разговоры и видеоконференции. Если же вы устраиваетесь на работу, где вам предстоит постоянно сидеть на удаленке, все коллеги так или иначе будут для вас незнакомцами, по крайней мере, в начале.

Чтобы получить представление о том, какой будет ваша удаленная работа, позвоните потенциальным клиентам, местным компаниям и задайте им какие-нибудь вопросы или сделайте питч.

Если же на вашей работе вам не придется взаимодействовать с клиентами, попробуйте связаться с людьми из своей индустрии, например, со знакомыми с LinkedIn, с которыми вы никогда не встречались лично. Оцените свои ощущения: насколько комфортно и естественно вы себя чувствуете? Если вы нервничаете и не хотите больше этого повторять, возможно, вам не стоит полностью переходить на удаленку.

Попробуйте поработать пару дней на удаленке

Если первых трех шагов недостаточно, чтобы вы приняли решение, нужно опробовать удаленную работу на практике. Пусть ваш менеджер разрешит вам раз в неделю работать вне офиса. Эксперимент лучше проводить в течение трех месяцев. Если начальство не согласится, попробуйте поработать в таком графике с каким-нибудь своим сторонним проектом или серьезным хобби.

Во время эксперимента придерживайтесь повторяющегося графика и смотрите на свои ощущения. Если вы с самого начала чувствуете, что вам нужно быть в окружении людей, попробуйте работать из кофейни или коворкинга.

И не забывайте оценивать результаты. Справляетесь ли вы с малым количеством общения? Что говорит команда и начальство? Комфортно ли вам общаться по телефону или в видеочатах? Если все хорошо, то полноценная удаленная работа вам подойдет.

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