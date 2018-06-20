Женщина, таинственно пропавшая в Ярославле, нашлась: её история

Женщина, которую в Ярославской области искали волонтёры и собственная дочь, нашлась. Правда, 49-летняя Лариса ещё не вернулась домой.

— Я только сегодня узнала, что с ней всё хорошо, — рассказала её дочь Мария. — Она ничего мне так и не рассказала, что с ней случилось и где она была. Сказала, что скоро приедет. Я в полицию обращалась, искала ее, а ей, похоже, всё равно.

Напомним, что женщина исчезла при странных обстоятельствах — внезапно уехала в Тутаев, где у нее нет ни родственников, ни друзей. С собой взяла мало вещей, так как 1 июня должна была выйти на работу.