Ещё
Женщина, таинственно пропавшая в Ярославле, нашлась: её история
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина, таинственно пропавшая в Ярославле, нашлась: её история 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Женщина, которую в Ярославской области искали волонтёры и собственная дочь, нашлась. Правда, 49-летняя Лариса ещё не вернулась домой.
— Я только сегодня узнала, что с ней всё хорошо, — рассказала её дочь Мария. — Она ничего мне так и не рассказала, что с ней случилось и где она была. Сказала, что скоро приедет. Я в полицию обращалась, искала ее, а ей, похоже, всё равно.
Напомним, что женщина исчезла при странных обстоятельствах — внезапно уехала в Тутаев, где у нее нет ни родственников, ни друзей. С собой взяла мало вещей, так как 1 июня должна была выйти на работу.
76.ru: последние новости
Не отвечала на звонки дочери: в Ярославле таинственно исчезла 49-летняя женщина Сезон открыт: три секретных места, где уже можно собирать грибы «Всё прошло успешно, но ваша дочь умерла». На столе ярославского хирурга погибла молодая мама
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Чем грозит замужество с «пополамщиком»1
Что день рождения говорит о сексуальной жизни10
Седокова показала ягодицы в леопардовом купальнике6
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение