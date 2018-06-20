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Подмосковный сыровар подарит Кадырову головку своего пармезана
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Подмосковный сыровар подарит Кадырову головку своего пармезана 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сыровар из Истры Олег Сирота решил отправить главе Чечни Рамзану Кадырову головку произведенного на его ферме сыра, чтобы он убедился в подлинной твердости пармезана. Об этом сообщил корреспондент «360».
«Рамзан Ахматович не знает, что такое пармезан. Он, наверное, покупает пармезан в Бразилии, Уругвае или еще где-то. А это не настоящий пармезан», — сказал Олег Сирота.
На днях резидент Comedy Club Семен Слепаков написал песню про игру сборной России на чемпионате мира по футболу. По сценарию, выиграть ее не может заставить даже «твердый, как пармезан», Рамзан Кадыров. Глава Чеченской Республики с юмором отреагировал на композицию, но добавил, что твердый он не как пармезан, а как камень.
В итоге в «спор» вмешался Олег Сирота, который уверен, что его настоящий сыр настолько твердый, что в Чечне не найдется клинка, который способен будет разрубить головку пармезана. А следовательно, и обижаться на Слепакова нет повода: «Вот у нас желают настоящий пармезан. Твердый, как камень».
Ранее сообщалось, что подмосковный сыровар Олег Сирота сварил новый сыр под названием «Новичок». Экспортировать его он собрался на европейский рынок.
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