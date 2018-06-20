Цезарь в юбке: как научиться совмещать работу и личную жизнь

«Ты сам создаешь свою Вселенную по мере продвижения вперед», — сказал когда-то Уинстон Черчилль , и эту мысль взяли на вооружение тысячи успешных женщин, создавая свою Вселенную с упорством каменотеса. Вопрос, который оставался долгое время открытым для многих состоявшихся в бизнесе женщин, — есть ли место в их мире для роли жены, матери, подруги.

Изучая феномен women's leadership, ученые признают, что женское лидерство требует гораздо больше усилий сравнительно с мужским. Именно поэтому женщинам на руководящих позициях в бизнесе приходится многим жертвовать. Американский психолог Мартина Хорнер еще в 70-годах описала внутренние барьеры на пути женщин-лидеров к построению профессиональной карьеры. И, в частности, обозначила такой фактор как «Отсутствие примера» — поднимаясь по карьерной лестнице, «женщина все реже и реже встречает других женщин и постоянно находится в мужской компании».

Сегодня количество женщин на руководящих позициях практически сравнялось с количеством мужчин-руководителей. По данным международной организации Grant Thornton International, в России в 91% компаний есть хотя бы одна женщина в высшем руководстве. Причина, которая почти 50 лет назад была названа в числе основных барьеров на пути к реализации лидерского потенциала женщин, сегодня потеряла актуальность.

Согласно исследованию Bayer Барометр «Портрет современной женщины», 73% российских женщин уверены, что нужно успешно сочетать карьеру и личную жизнь. 18% считают, что основная роль женщины — это забота о детях. Отвечая на вопрос о степени важности личной жизни и работы, только 1% опрошенных согласился с утверждением, что на первом месте стоит работа.

Даже если приоритет отдается работе, это не означает, что для личной жизни не остается места. Вот девять правил современной женщины, соблюдая которые, вы сможете сохранить work-life balance.

Правильно сформулировать цель и расставить приоритеты. Если ставите высокие KPI по бизнесу — вы их достигаете. Поставьте другую цель — баланс личной жизни и карьеры, и тогда появятся иные показатели эффективности. Как только ясна цель, то расставить приоритеты проще.

Быть дисциплинированной. Четко планируйте, сколько времени должно уходить на работу, а сколько на личную жизнь и увлечения в день, в неделю, в месяц. Если пришлось проработать «не разгибаясь» неделю, то на следующей неделе постарайтесь сознательно работать меньше и компенсировать «отсутствие личной жизни».

Качественно и с «полным погружением» проводить время. Если встреча на 15 минут, то уделите эти минуты только этому человеку и ни на что не отвлекайтесь. Если проводите всего один час с ребенком, то это только его час. Это правило помогает быть очень эффективной и достигать больших результатов.

Применять принципы тайм-менеджмента и проектный подход, ориентированный на результат. Анализируйте свой опыт, находите и исправляйте ошибки и создавайте новые правила, которые работают. Поставьте себя в позицию наблюдателя — возможно, что-то удастся усовершенствовать.

Отдавать на «аутсорсинг» то, что могут сделать профессионалы. Это касается не только бытовых задач — поддержание порядка в доме, приготовление пищи, ремонт. Воспитание детей, которые очень часто рождаются на свет «без отрыва от производства», иногда тоже лучше отдать профессионалам. Забудьте фразу «это могу сделать только я».

Принимать себя и быть честной с самой собой. Иногда стоит признаться самой себе, что вам проще пахать, чем сидеть с маленьким ребенком, или проще удвоить оборот компании, чем приготовить пюре из брокколи. Не надо критиковать себя за то, что «я неправильная мама». Как правило, такие мамы очень многое могут дать своим детям, даже будучи в вихре вечных «дедлайнов».

Сдерживать свои перфекционистские наклонности и не стараться фанатично «сделать все лучше, чем другие». Как в детской загадке «А и Б сидели на трубе», — если из жизни пропадает одна из важнейших составляющих, баланс утрачивается, — происходит либо перекос в сторону трудоголизма, что в конечном счете вредит работе, или наоборот, страстное желание стать лучшей женой и матерью на свете, нередко приводит к нервному истощению.

Быть онлайн с близкими всегда. Заведите общий чатик со всеми членами семьи, куда каждый может написать любой вопрос или поделиться важной новостью. Это дает возможность поддерживать эмоциональную связь в течение дня, и не чувствовать себя в вынужденной «офисной» ссылке.

Организовать больше впечатлений в единицу времени. Чем больше мы получаем впечатлений, тем медленнее, по нашим ощущениям, течет время. Поэтому два-три дня в путешествии может ощущаться как неделя полноценного отдыха, если мы много двигаемся, меняем картинку и черпаем новые эмоции.

Несмотря на то, что женщинам-руководителями приходится зачастую демонстрировать результаты вдвое выше, чем мужчинам (данные опроса консалтинговой компании Zenger Folkman), они считают трудоголизм проигрышной стратегией, а обретение баланса между карьерой и личной жизнью — своей приоритетной задачей. Потому что одной карьеры, даже очень успешной, современной женщине уже мало — счастье кроется именно в искусстве сочетать пространство нашей профессиональной деятельности и части жизни, посвященной нашим любимым.

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