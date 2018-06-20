Анна Седокова о чемпионате мира среди женщин и о том, действительно ли иногда стоит атаковать мужчину, чтобы победить

Ладно, рассказываю. Мне понравился парень. Из тех, что заходят в комнату, и абсолютное большинство девушек сразу переключает на него внимание. Да что уж там, парни тоже. Весь вечер мы смотрели друг на друга. Во всяком случае, мне так казалось, но, если что, апероль может подтвердить!

Стою я, значит, в образе. Он тоже. Прошло часа два. Все еще стоим, но уже пританцовываем (как видите, отношения развиваются). Я, собственно, в обороне, а он в нападение почему-то не переходит. И тут, почти в конце тайма, когда по всем законам жанра должен случиться красивый финал, появляется девушка! Светлые волосы, губы, грудь — все как положенно, и сразу к нему. Щебечет что-то, смеется. Видно, что они только познакомились.

Вдруг он целует ее в щеку, прощается со всеми и уходит. И что вы думаете? Через две минуты выходит и она. А я, гордая и свободная, весело машу им в след. Так они и удалились. А я осталась.

Три дня спустя, проверяя Direct (все сообщения, на минуточку!) его письма я не обнаружила. И, вроде бы, уже успела пережить эту боль, но холодное розовое вечером на рублевской веранде вдруг разбередило мои раны. Умные подруги вывели на чистую воду: видимо глаз все еще нервно дергался, когда слышала его фамилию. Рассказала им все как на духу. Так и появилась тема для новой колонки — «Атакующий — нападающий».

Оказывается, женщины, как и футболисты, привыкли занимать определенные позиции: нападающий, защитник и т.д. Я, например, раньше считала, что мое дело — оборона и фыркала при виде настойчивых дам, бросающихся на мужиков. Чтобы убедиться, прочтите мою предыдущую колонку — из-за нее от меня отписался один классный парень.

Вытираю слезы и продолжаю размышлять. «Фу, как неприлично! Да это же на одну ночь, да я же такая вся воспитанная, а они — проститутки», — говорила себе и махала рукой вслед очередному мужчине, уходящему с другой. А сейчас хочу понять: может, это зажим у меня такой? Может, я своей порядочностью маскирую нерешительность и вагончик комплексов?

Мне тут рассказали интересную историю. Одна популярная девушка, увидев на мероприятии понравившегося парня, подошла к хозяйке вечера и прямо ей заявила: «Кто он? Хочу его трахнуть!».

Ей объяснили, что парень и правда хороший, но есть нюанс — через месяц у него свадьба: кольцо подарено, платье выбрано. Весь вечер девушка пододвигалась все ближе и ближе к чужому жениху и, вы не поверите, но в конце праздника молодой человек встал и вышел. А теперь угадайте, кто отправился вслед за ним? Все верно, мои Эркюли Пуаро!

В результате свадьба отменилась, а недавно наш жених представил окружающим свою новую невесту. Ее муж, кажется, тоже не против такого союза, но это уже нюансы.

В общем, знаете, кажется, я устала махать рукой. У меня уже рука болит! И подруги мои устали. Так может, нам тоже иногда пора переходить в атаку? Почему мы так боимся сказать простое «привет» или улыбнуться на его улыбку?

Почему в голове сразу возникают цитаты из VK вроде «если не твое, то и не нужно», «он не подходит, потому что у него другая» и «ему просто это не надо, вот он и не делает»?

Недавно решила узнать мнение об этом у двух взрослых мужчин с достатком сильно выше среднего. Спрашиваю: «Вот если девушка первая знакомится или подходит к вам и что-то спрашивает, вы ведь считаете ее женщиной с пониженной социальной ответственностью?» На что мои собеседники единогласно заявили: «Ты заблуждаешься». Более того, они признали, что такая инициатива даже выглядит сексуально. А в конце добавили, что мы, девушки, часто все усложняем и чересчур заморачиваемся, в то время, как вопрос «как ваше настроение?» порой означает только то, что человек решил поинтересоваться, как вы.

Оказывается, никто нас за такое не осуждает. Ладно, с парнями уж как-нибудь разберемся. Но для начала нужно серьезно поговорить с собой и прекратить в себе сомневаться. Давайте примем как факт мысль о том, что абсолютно любому парню льстит, когда его выделяют, когда он чувствует, что интересен.

Не знаете, что спросить — просто узнайте, который час. Элементарно ведь. Или воспользуйтесь советом, который обычно дают в книгах по ораторскому мастерству. Его суть в том, что когда выходите выступать перед публикой, представляйте, что ваша аудитория сидит в одном нижнем белье. В трусах, конечно, представлять парня не нужно (это вряд ли поможет), но вообразить, что вместо него перед вами стоит симпатичный дедуля, под силу каждой.

Я, например, твердо решила работать над собой, и в качестве мотивации выбрала чемпионат мира. Только задумайтесь: кого мы с вами обсуждаем после матчей? Неймара, Роналдо, Черышева. А кто-нибудь хоть словом добрым вспомнил прекрасных защитников, которые на протяжении 93 минут обороняют свои ворота? Будем честны, никто. В этой жизни все любят форвардов. Так может, и нам есть чему у них поучиться?

P. S. Через несколько дней после того, как я дописала эту колонку, со мной познакомился очень классный парень. Сам. Он все сделал сам. А потом был огромный букет алых роз, которые я так люблю. Что произойдет дальше, не знаю. Никто не знает. Но ведь у нас сейчас «чемпионат сенсаций»… Так что, играем!