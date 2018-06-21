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Родившемуся в парижском поезде мальчику подарили бесплатный проезд на 25 лет
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Родившемуся в парижском поезде мальчику подарили бесплатный проезд на 25 лет 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Однако его появление на свет нарушило планы множества пассажиров.
В понедельник в одном из пригородных поездов Парижа на свет появился мальчик, мама которого, судя по всему, не успела вовремя обратиться в роддом. Теперь этот ребенок в течение первых 25 лет своей жизни сможет бесплатно передвигаться на данном виде пассажирского транспорта.
Об инциденте стало известно в день рождения малыша, 18 июня. Вначале Twitter парижской транспортной сети RER сообщил, что движение поездов было нарушено из-за больного пассажира, которого пришлось эвакуировать из поезда. Однако вскоре стали известны совсем иные подробности. Оказалось, что изменить расписание пригородной железной дороги пришлось из-за беременной женщины, роды у которой начались прямо в пути. Стать мамой ей помогали не только служащие пригородного поезда, но и пассажиры, а также прибывшие на место сотрудники скорой помощи. После успешных родов женщину с новорожденным сыном эвакуировали в ближайшую больницу.
La ligne A est heureuse de vous annoncer que le 👶 qui vient de naître bénéficiera de la gratuité des transports sur l'ensemble du réseau #RATP jusqu'à ses 25 ans. #RERA #Cestungarçon pic.twitter.com/aW6mSEO2Bi
— RER A (@RER_A) 18 июня 2018 г.
Вскоре в Twitter пассажирской транспортной сети поздравил маму с пополнением и объявил, что дарит ребенку право бесплатного проезда на пригородных поездах до 25 лет.
Чуть позже глава Парижского регионального совета Валери Пекресс также прокомментировала инцидент. Она поздравила маму с рождением малыша, но напомнила, что это счастье обернулось неудобствами для других пассажиров, которые рассчитывали на движение поездов без экстренных изменений в расписании.
Фото: shutterstock.com
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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