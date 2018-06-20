Улучшить осанку, убрать отеки и мешки под глазами: как работают марафоны Melannett

На Instagram-профиль Aннетт — создательницы популярных healthy-марафонов Melannett — подписано больше миллиона человек. Такая аудитория собралась у профессиональной теннисистки и мамы двоих дочек за шесть лет. Разглаживание носогубных складок и морщин, выравнивание осанки, избавление от отеков и остеохондроза — малая часть проблем, которые девушка предлагает решить во время 3-недельного марафона. BeautyHack Аннетт рассказала о том, как появился проект и кто разрабатывает методики для него.

Как все начиналось

Я профессиональный игрок в теннис и посвятила этому занятию детство и юность. Конечно, после ежедневных тренировок не обошлось без проблем со спиной. Врачи пугали необходимостью хирургического вмешательства, но родители искали альтернативные пути лечения. До появления марафонов тогда было еще очень далеко.

В 16 лет я закончила спортивную карьеру, поступила в Финансовый университет и продолжала преподавать теннис уже взрослым людям, потом училась в США. Вернувшись в Москву с дипломом экономиста-финансиста, пошла работать в одну из аудиторских компаний большой четверки — KPMG. Там я задержалась на шесть лет, а потом обзавелась семьей и детьми и начала серьезно интересоваться, как же вырастить из дочек по-настоящему здоровых людей. Для многих дети — это главный мотиватор. Чем меньше у тебя времени, тем больше успеваешь.

Как раз тогда начал развиваться Instagram, который я использовала сначала для продвижения семейного ювелирного бренда.

Людям нужно было рассказывать что-то новое и интересное, а я в это время много общалась с мамочками и сама была активно погружена в послеродовое восстановление и поиски собственной шеи и спины:), поэтому делилась упражнениями под девизом «Красивые украшения для красивой шеи».

Тогда же мы с мамой впервые заговорили о чудо-валике (название я придумала сама и даже превратила его в хэштег, о нем дальше). Сначала люди скептически к нему отнеслись, но я продолжала гнуть свою линию и рассказывать о нестандартных способах сохранения молодости, здоровья, красоты, не думая, что это приведет к коммерческому проекту.

Марафоны

Мне кажется, я полгода писала про валик, люди тихо крутили пальцем у виска, а потом стали писать отзывы и присылать фотографии «до и после». Выяснилось, что многим, руководствуясь моими упражнениями, удалось убрать отечность, выровнять спину, вытянуть шею, убрать асимметрию. Так появились первые бесплатные марафоны. «Наша секта росла», — поговаривали многие. Позже марафоны стали платными — это мотивировало и продолжает мотивировать людей доводить дело до конца.

Марафоны — это не видео-уроки. Это 3-недельный курс занятий и обсуждений, необходимый для выработки привычки. Каждый день люди встречаются со мной на сайте, я могу их ругать, хвалить, мотивировать, поэтому они всегда вовлечены в процесс.

На данный момент у нас два марафона — базовый и продвинутый. Базовый — это «начальная школа», он посвящен молодости и красоте лица, мы улучшаем общее состояние организма, выпрямляем спину (нет смысла заниматься лицом, пока вы не выпрямитесь, опустите плечи от ушей), вытягиваем шею, убираем отечность. Но люди также приходят и с локальными проблемами: убрать «носогубку», второй подбородок, подтянуть овал, «найти» ключицу, убрать холку на шее. Поэтому для тех, кому нужно больше информации, мы придумали Продвинутый марафон для более локальной работы с лицом (например, носогубными складками, челюстной дугой). Он также подходит возрастным участникам, которым для результата нужно более углубленное погружение.

Недавно мы с мамой разработали программу марафона для улучшения области вокруг глаз (трудились над ней полтора года и все это время практиковали все упражнения с «колоколен» наших лет). Он получился бомбическим! Люди не просто убирают морщины, но и улучшают зрение.

Лейтмотив всех марафонов — красота не может быть без здоровья. Не нужно мечтать о подтянутом овале лица, пока вы не займетесь осанкой и мышцами спины, плечами, шеей. Весь мой блог идет вразрез с классической медициной и тем более косметологией. Например, я против филлеров, потому что они лишают человека возможности делать массажи и запускают процесс фиброзирования.

Что за чудо-валик?

Это не мое новаторское изобретение: до меня о нем 10 лет рассказывал японский врач Фукуцудзи, как об эффективном и быстром способе приобретения талии — скручиваете полотенце, закрепляете его лентой, кладете под поясницу (ровно под пупок) и лежите пять минут. Но и Фукуцудзи не был первым, методика была известна столетиями, просто доктор придумал способ ее монетизировать. Полотенце — это самый просто способ сделать валик. Более продвинутые пользователи могут заменить его на можжевеловый.

На самом деле, стройная талия — один из бонусов такого упражнения. Регулярно занимаясь, вы можете выпрямить осанку, уменьшить сколиоз, кифоз, остеохондроз, улучшить зрение и кровообращение, уменьшить головные боли, снять спазмы, повысить либидо, восстановить бодрость и энергию, улучшить сон и избавиться от недугов, которые мучали вас многие годы.

От конкретной проблемы зависит и положение валика, потому что его можно класть от седьмого шейного позвонка до копчика. Вот тут и тут я рассказываю о том, как правильно на нем лежать.

Как создаются программы марафонов?

Я буквально собираю методики «с миру по нитке». Тот же валик используется уже сотни лет грамотными ортопедами, остеопатами и спортсменами. Мои марафоны в первую очередь основаны на остеопатических фасциальных методиках, которые направлены на работу с мышцами, их расслабление и укрепление, вытягивание позвоночника. Есть блок упражнений из лечебной физкультуры — тоже известные тысячу лет, доступные в любой поликлинике, но попробуйте объяснить их значимость и результативность. Люди же сначала не могут поверить, что достаточно каждый день пальцами ног поднимать ручку и у вас уйдет вальгус (деформация стопы) и минимизируется плоскостопие. Такая же история с прыжками (Микулина или спортивные, подтягивающие ягодицы), они выполняются по паре минут, а эффект невероятный.

Люди в белых халатах не решают проблему, они заглушают симптомы, важнее — собственный ежедневный труд. Поэтому мы изучаем огромное количество литературы о китайской медицине, аюрведические книги, «бабушкины» рецепты. Причем, мы с мамой работаем совместно с врачом остеопатом, хирургом Тимуром Нурахметовым с 20-летним стажем работы — к нему на консультации отправляем людей с локальными проблемами.

Отмечу, что рекомендации по питанию есть только в продвинутых марафонах. Но участницы должны понимать, что результат некачественного питания всегда виден на лице и на теле (мешки, грыжи, отеки появляются неслучайно).

Кто может принять участие в марафонах?

В марафонах участвуют взрослые люди с 18 лет и до бесконечности. Дети, которых можно увидеть на фото в Instagram, работают под присмотром их ответственных мам — это их инициатива. Они либо проходили марафоны, либо читают мой блог. Валик и упражнения ЛФК никак не могут им навредить.

В последнее время я удивляюсь очень большому количеству молодых мужчин среди участников — они осознанно подходят к проблеме реабилитации позвоночника и осанки. Много взрослых женщин, которые приходят в проект по рекомендациям дочерей. Потом они обалдевают от того, что происходит, и не хотят расставаться, записываются на каждый марафон, лишь бы быть в команде единомышленников. У нас много молодых мамочек — ограничений после родов и во время ГВ нет.

Какие проблемы решает марафон?

Одна из самых распространенных проблем — лимфостаз. В связи с образом жизни у людей замедляется кровообращение, происходит отток лимфы, углубляются складки на лице, «размывается» овал. А вместо того, чтобы избавиться от ненужной жидкости, люди идут и дополнительно вкалывают в себя препараты.

Еще одна частая проблема — остеохондроз. Если раньше это касалось очень взрослых (чуть ли не пенсионного возраста) людей, то сейчас диагноз ставят всем. Но нужно понимать, что под ним может скрываться от 20 и более локальных серьезных проблем, «копать» которые ни врачи, ни пациенты не готовы.

На самом деле, борьба с остеохондрозом — это каждодневный труд, вытяжение позвоночника, расслабление отдельных мышц и, наоборот, укрепление других, атрофированных.

Люди должны понимать, что если они каждый день используют свое тело, работают за компьютером, ездят за рулем, то и заниматься должны каждый день.