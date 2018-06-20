ЧМ-2018: «флирт-зона» для россиян и болельщиков

«Уже четыре!» — Агустин Отело (Agustin Otelo) подсчитывает не голы аргентинской сборной на Чемпионате мира, а номера телефонов, которые ему удалось получить от девушек этим днем в московском парке.

Этот аргентинец в сине-белой полосатой футболке сборной делает ставку на «экзотический фактор», чтобы «найти любовь».

Они с друзьями соревнуются в том, кто соберет больше номеров. «Мы не знаем, чем заняться между матчами, и решили попытаться получше узнать российский народ», — улыбается этот 26-летний инженер.

Открытие Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 по футболу в Москве

В их телефонах открыты селфи девушек из приложения «Тиндер».

«Конкуренция большая, ведь столько мужчин приехало в Россию на Чемпионат мира, — говорит он. — Кроме того, мало кто из девушек говорит по-английски или по-испански».

Как бы то ни было, на улицах столицы языковой барьер не мешает общению или даже чему-то большему.

Такие встречи не по душе депутату Компартии Тамаре Плетневой , главе комитета Госдумы по делам семьи. Накануне чемпионата она призвала россиянок не спать с иностранцами, если они не хотят остаться матерями-одиночками.

Россияне должны сами заводить детей, а детям от межрасовых связей впоследствии приходится очень тяжело, заявила она, вызвав тем самым волну возмущения в российских соцсетях.

Россиянки сами решат, ответил на следующий день пресс-секретарь Кремля.

«Как курортный роман»

25-летняя Мария С. «с нетерпением» ждала Чемпионат мира, потому что «он создает множество возможностей для встреч с иностранцами».

«Наверное, в этом его главное качество», — с улыбкой добавляет эта красивая брюнетка, которая предварительно брала уроки английского.

Ее подруга Люба свободно говорит на трех иностранных языках. «Это настоящий козырь. Обычно у меня два свидания в неделю, а теперь — четыре. Некоторым даже приходится отказывать», — не скрывает радости девушка из Нижнего Новгорода.

Никто из них не строит иллюзий: их любовники вернутся на родину с окончанием Чемпионата мира. «Это как курортный роман, только теперь остаемся мы», — говорит Люба.

Помимо любовных встреч, Мария поставила перед собой другую цель — «изменить образ России».

«Туристы приезжают сюда со стереотипами в головах. Думаю, они рассчитывают увидеть доступных и вульгарно одетых женщин. Я хочу изменить этот стереотип», — очень серьезно заявляет она.

В мае аргентинская федерация футбола выпустила пособие под названием «Как не упустить свой шанс с россиянкой?» Эти советы вызвали целую волну возмущения, поскольку их сочли карикатурными и сексистскими.

«Флирт-зона»

Расположенная у МГУ фан-зона чемпионата стала «флирт-зоной», шутит бесплатная газета «Метро».

Когда бразильский болельщик поцеловал в щеку молодую журналистку газеты, соотечественник объяснил ей ситуацию: «Все нормально. Он просто хочет затащить тебя в постель, как и все».

Участники во время Фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве.

Людям старшего возраста эта любовная горячка напоминает атмосферу времен прежних больших международных мероприятий в Москве, например, Олимпиады 1980 года, которая шла в разгар холодной войны.

Депутат Тамара Плетнева считает Олимпийские игры печальными примером, поскольку после них появилось множество детей от смешанных связей.

51-летняя Елена вспоминает о прошедшем в Москве в 1985 году Фестивале советской молодежи. Тогда она влюбилась в молодого грека Гиоргоса.

«Нам было по 19 лет. Мы провели вместе три дня, а потом он уехал. Мы писали друг другу несколько месяцев, и мне приходилось просить подругу переводить письма на английский. Потом мы перестали писать», — вспоминает она.

«Сегодня есть новые технологии и нет СССР. Можно свободно путешествовать. Познакомившаяся во время Чемпионата молодежь сможет остаться вместе», — считает Елена.