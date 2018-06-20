У солдат какой страны было лучшее обмундирование на Второй мировой

В форме помимо внешней составляющей важна и функциональная. Солдат любой страны на поле боя должен быть удобно и практично обмундирован. По мнению искусствоведа М. Р. Кирсановой, на войне по униформе распознают своих и чужих. С. В. Стручёв, художник по костюмам, дополняет это высказывание так: «Чтобы было видно, в кого стрелять. Потому что контакт между стрелком и противником визуальный».

Солдаты Красной Армии были отлично экипированы в любое время года. Летом использовались пилотки и каски. Самым распространённым был шлем СШ-40. В его создании участвовал Семён Будённый , проверявший каску ударами шашки и стрельбой из нагана. Зимой вводились шапки-ушанки с опускающимися наушниками, которые хорошо защищали от мороза. В состав облегчённой униформы также входили хлопчатобумажные гимнастёрки с нагрудными прорезными карманами, шаровары. Вещи солдаты могли хранить в рюкзаках или вещевых мешках. Воду пили из стеклянных фляжек, подвешивающихся в мешке к ремню. Гранаты тоже носили на поясе — в специальных сумках. Помимо этого, в комплект обмундирования входила сумка для противогаза и патронов. Рядовые красноармейцы носили плащи-палатки, которые могли использоваться как дождевики. Зимой форма дополнялась полушубком или ватной курткой с телогрейкой, меховыми рукавицами, валенками и ватными штанами.

Униформа красноармейцев, казалось, была продумана до мелочей: в вещмешке образца 1942 года было даже отделение для топора. Так описал состояние своей одежды в письме один из красноармейцев: «Моя одежда изрядно потрепалась и для дома ценности не представляет». А так говорил об армейской форме профессор П. М. Шурыгин, участник Ржевской битвы: «Скоро получим стеганые брюки, телогрейки, тёплое белье. Со снегом дадут валенки. Материал добротный, так что диву даёшься, откуда столько этого прекрасного материала берётся». Из воспоминаний видно, что униформа красноармейца была качественной и практичной. Многочисленные карманы, сумки для боеприпасов значительно облегчали военную жизнь.

Германия

Форма немецких солдат шилась на фабрике Хуго Босса. Она включала в себя: стальной шлем с двухсторонним чехлом, шинель, противогазный футляр, портупею, винтовочные подсумки, плащ-палатку, котелок. Обмундирование вермахта было полноценным для европейской территории. Морозный Восточный фронт требовал совершенно другого подхода. Первую зиму солдаты мёрзли. Ко второй уже подготовились: в униформу были введены утеплённые куртки, стёганые штаны, а также шерстяные перчатки, свитеры и носки. Но этого было недостаточно.

Несмотря на то что советская форма была значительно тяжелее и проще в изготовлении, она считалась более пригодной для военных действий в зимнее время. Реконструктор клуба «Восточный рубеж» Юрий Гирев комментирует разницу в обмундировании ключевых держав так: «Форма солдата Красной Армии была значительно теплее формы немцев. На ногах наши солдаты носили яловые сапоги. Чаще использовались ботинки с обмотками». Один из немецких представителей вермахта в послании близким писал: «Проезжая через Гумрак, я видел толпу наших отступающих солдат, они плетутся в самых разнообразных мундирах, намотав на себя всевозможные предметы одежды, лишь бы согреться. Вдруг один солдат падает в снег, другие равнодушно проходят мимо».

Британия

Британские солдаты носили полевую униформу: блузу с воротом или шерстяную рубаху, стальной шлем, свободные брюки, противогазную сумку, кобуру на длинном ремне, чёрные ботинки и шинели. К началу Второй мировой войны была принята новая униформа. Регулярные части британской армии получили её последними, потому что сначала нужно было обмундировать новобранцев и тех, чья одежда уже потеряла достойный вид. По ходу войны происходили незначительные изменения: у воротника и других элементов одежды появилась подкладка, чтобы не натирала грубая саржа, пряжки стали выпускаться с зубцами.

Нередко британским солдатам приходилось носить тяжёлый плащ «тропал» с пуховой подкладкой. Чтобы не замёрзнуть, они надевали под каски вязаные подшлемники. Российский историк Игорь Дроговоз по достоинству оценил британскую униформу: «Обмундирование солдат и офицеров британской армии стало образцом для подражания всем армиям Европы. Во френчи цвета хаки очень скоро стало переодеваться всё европейское военное сословие, а в ботинках с обмотками советские солдаты брали Берлин в 1945 году».

Униформа американских солдат объективно считается самой удобной и продуманной для условий Второй мировой войны. На неё ориентировались даже при разработке обмундирования в послевоенное время. В состав формы входила шерстяная рубаха, лёгкая полевая куртка, брюки с полотняными гетрами, невысокие коричневые ботинки, каска или пилотка. Все эти вещи пришли на смену комбинезону из твила. Функциональностью отличалась вся одежда солдат США: куртка застёгивалась на молнию и пуговицы, была оснащена прорезанными карманами по бокам. Лучшей экипировкой американцев стал арктический комплект, состоящий из тёплой куртки-парки и шнурованных ботинок на меху.

Япония

В годы Второй мировой войны у японцев существовала униформа трёх типов. Каждая из них включала в себя мундир, брюки, шинель и плащ-накидку. Для тёплой погоды был предусмотрен хлопчатобумажный вариант, для холодной — шерстяной. В комплекте обмундирования также были каска, ботинки или сапоги. Для японских солдат военные действия в зимних условиях — это операции на севере Китая, Манчьжурии и Корее. Именно там использовалась максимально утеплённая форма. Естественно, для сурового климата она не подходила, потому что представляла собой шинели с меховыми обшлагами, шерстяные стёганые брюки и кальсоны. В целом трудно назвать японское обмундирование функциональным. Оно подходило только для определённых широт с тропическим климатом.

Италия

Итальянские солдаты во время Второй мировой носили сорочку и галстук, однобортный китель с поясным ремнём, брюки-галифе с обмотками или шерстяными носками-гольфами, ботинки до щиколотки. Некоторым солдатам было удобнее носить бриджи. Униформа не подходила для зимних кампаний. Шинель была сшита из дешёвого грубого сукна, совершенно не греющего в мороз. Армия не оснащалась зимней одеждой. Утеплённые варианты имелись только у представителей горных войск. Итальянская газета «Провинция Комо» в 1943 году отметила, что лишь десятая часть солдат в период пребывания в России была снабжена подходящей для этого униформой. В своих воспоминаниях бойцы писали, что временами температура доходила до отметки в минус 42 градуса, поэтому многие погибали от обморожения, а не в ходе боевых операций. Статистика итальянского командования сообщает, что только за первую зиму от переохлаждения пострадали 3 600 солдат.

Франция

Французские солдаты воевали в цветной униформе. Они были обмундированы в однобортные кители на пуговицах, двубортные шинели с боковыми карманными клапанами. Полы шинели могли быть застёгнуты назад, чтобы было легче ходить. На одежде присутствовали петли для ремня. Пешие войска носили бриджи с обмотками. Головные уборы были трех видов. Самым популярным считалось кепи. Активно носили и каски Адриана, у которых спереди была изображена эмблема. Кроме внешнего вида, этот шлем вряд ли мог похвастаться чем-то ещё. Он не предусматривал защиту от попадания пуль. В очень холодную погоду французская униформа расширяла свой спектр до овчинного полушубка. Такую одежду трудно назвать оптимальной для разных погодных условий.

Лучшая форма американских солдат стала прообразом всей современной полевой одежды. Она отличалась функциональностью и продуманным внешним видом. В ней не замерзали, а это было одним из решающих факторов на войне.