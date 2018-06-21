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Подросток из США потрогал гусеницу и чуть не умер
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Подросток из США потрогал гусеницу и чуть не умер 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В США подросток случайно коснулся ядовитой гусеницы и оказался в реанимации. Об этом сообщил новостной портал Bay News 9: Spectrum News.
Логан Пергола (Logan Pergola) работал во дворе дома в Зефирхилсе, штат Флорида, когда его ужалила сидевшая на дубе гусеница. «Сначала было не очень больно, как от укуса мошки. А затем внезапно моя рука онемела, и я почувствовал жгучую боль», — рассказал подросток. Он признался, что через двадцать минут после укуса едва мог стоять на ногах.
Его мать Андреа натерла укусы чесноком, но когда это не помогло, отвезла сына в больницу. «Он бледнел, а глаза не могли сфокусироваться. Он не очень осознавал происходящее», — добавила она. Доктора немедленно поставили Логану капельницу с противоядием, но оно помогло не сразу: в течение нескольких часов его продолжало трясти от боли. Сейчас жизни юноши ничего не угрожает, однако даже спустя несколько дней после происшествия ожоги не проходят.
Логан рассказал, что хотя часто ходит в лес и походы, никогда не видел таких гусениц и не знал об их опасности.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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