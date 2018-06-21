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Укус гусеницы едва не отправил подростка на тот свет
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Укус гусеницы едва не отправил подростка на тот свет 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Этому подростку потребовалась срочная госпитализация после того, как его укусила гусеница. Врачам отделения неотложной помощи пришлось немало потрудиться для того, чтобы стабилизировать его состояние. Все мы с детства знаем о том, что перед тем, как на свет появляется красивая бабочка, она какое-то время бывает не очень красивой гусеницей. Перед своим рождением бабочка гарпия большая также бывает гусеницей, причём самой ядовитой на всей территории США. 15-летний житель Флориды Логан Пергола в прошлую субботу работал на дворе своего дома, когда почувствовал, будто его кто-то ужалил в запястье. На месте этого укуса появилась красная отметина, а уже через несколько минут его рука онемела. Сам парень ощутил сильное жжение. Когда у Логана возникло странное головокружение, его родители решили срочно отвезти сына в больницу, так как они заподозрили неладное. И они поступили правильно, поскольку в больнице у парня диагностировали укус гусеницы бабочки гарпии. По данным ученых из Университета Флориды, в момент укуса гусеница находилась в первой стадии своего превращения в бабочку, когда она производит опасный яд. Организм реагирует на его проникновения довольно острой, порой ослепляющей болью как при ожоге, отеками, тошнотой, сыпью и онемением, нередко у людей наблюдаются проблемы с дыханием. К моменту приезда Логана в больницу, сыпь с его руки уже распространилась на грудную клетку. Как только воздействие яда гусеницы было подтверждено, молодого человека поместили под капельницу, а в его организм влили большую дозу бенадрила и преднизона — противоаллергических и противовоспалительных препаратов, а также лекарство от тошноты. Молодой человек испытывал очень сильную боль, однако через три часа он всё-таки смог открыть глаза и начать разговаривать с родственниками. Вскоре ему стало легче, а теперь родные Логана распространяют эту историю для того, чтобы предупредить других об опасности контакта с гусеницами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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