Укус гусеницы едва не отправил подростка на тот свет 

Этому подростку потребовалась срочная госпитализация после того, как его укусила гусеница. Врачам отделения неотложной помощи пришлось немало потрудиться для того, чтобы стабилизировать его состояние. Все мы с детства знаем о том, что перед тем, как на свет появляется красивая бабочка, она какое-то время бывает не очень красивой гусеницей. Перед своим рождением бабочка гарпия большая также бывает гусеницей, причём самой ядовитой на всей территории США. 15-летний житель Флориды Логан Пергола в прошлую субботу работал на дворе своего дома, когда почувствовал, будто его кто-то ужалил в запястье. На месте этого укуса появилась красная отметина, а уже через несколько минут его рука онемела. Сам парень ощутил сильное жжение. Когда у Логана возникло странное головокружение, его родители решили срочно отвезти сына в больницу, так как они заподозрили неладное. И они поступили правильно, поскольку в больнице у парня диагностировали укус гусеницы бабочки гарпии. По данным ученых из Университета Флориды, в момент укуса гусеница находилась в первой стадии своего превращения в бабочку, когда она производит опасный яд. Организм реагирует на его проникновения довольно острой, порой ослепляющей болью как при ожоге, отеками, тошнотой, сыпью и онемением, нередко у людей наблюдаются проблемы с дыханием. К моменту приезда Логана в больницу, сыпь с его руки уже распространилась на грудную клетку. Как только воздействие яда гусеницы было подтверждено, молодого человека поместили под капельницу, а в его организм влили большую дозу бенадрила и преднизона — противоаллергических и противовоспалительных препаратов, а также лекарство от тошноты. Молодой человек испытывал очень сильную боль, однако через три часа он всё-таки смог открыть глаза и начать разговаривать с родственниками. Вскоре ему стало легче, а теперь родные Логана распространяют эту историю для того, чтобы предупредить других об опасности контакта с гусеницами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)