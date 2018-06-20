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Папа полицейский пролил купленное молоко на дорогу. То, что произошло дальше — стоит прочесть!
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Папа полицейский пролил купленное молоко на дорогу. То, что произошло дальше — стоит прочесть! 

Карельские вести 1 час назад
Я проснулся сегодня утром и ударился в работу, пытаясь закончить все мои поручения, прежде чем я начну рабочую неделю завтра. Я пропустил завтрак, вытащил щенка, добрался до тренажерного зала и позаботился о нескольких других вещах. К 14:45 я, наконец, отправился домой и понял, что не ел весь день. Я планировал смешать протеиновый коктейль, когда я вернусь домой.
Я понял, что у меня дома нет молока, поэтому заскочил в магазин. После покупки продуктов на 100 долларов и галлона молока я вернулся домой.
Кона была на заднем сидении, и школа через дорогу выходила, поэтому я хотел убедиться, что она не побежала к детям, чтобы поздороваться. Когда я открыл заднюю дверь своего грузовика, галлон молока выпал и разбрызгался по всей дороге передо мной.
Единственное, что мне было нужно, и единственное, для чего я пошел в магазин, конечно же, падает и разливается. Я прибрался, и примерно через 30 минут, молодая девушка с галлоном молока на руках позвонила мне в дверь. Ее отец забирал ее из школы, и они увидели мою молочную аварию. Она сказала, что это был очень маленький знак признательности за все, что мы делаем, как полицейские, и все, что мы делаем, как Департамент. Ее отец просто хотел сказать спасибо за нашу службу и преданность.
Я никогда не думал, что галлон молока будет тем, что сделает мой день! Столь необходимое напоминание о великих людях, которых мы имеем в этом городе, и почему мы делаем эту работу! Горд служить этому сообществу!
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