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Невеста Криштиану Роналду показала помолвочное кольцо
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Невеста Криштиану Роналду показала помолвочное кольцо 

Мир24 1 час назад
Фото: womanews.ru
Модель Джорджина Родригес пришла на стадион «Лужники», чтобы поддержать своего возлюбленного Криштиану Роналду, который в составе команды Португалии сыграл в матче против сборной Марокко. На руке девушки красовалось помолвочное кольцо с большим драгоценным камнем, сообщает Daily Mail.
Сам Криштиану не комментирует свои отношения с Родригес. Однако в ноябре 2017 года ходили слухи, что Роналду собирается жениться на своей возлюбленной в августе 2018 года.
Об этом заговорили после того, как 12 ноября у пары родилась дочь Алана Мартина. Она стала четвертым ребенком футболиста.
Напомним, в матче Португалия победила со счетом 1:0. Гол забил Роналду, который по итогам был признан лучшим игроком. В первом матче против испанцев Роналду сделал хет-трик, забив с пенальти, с игры и со штрафного.
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