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Ямальский брат Деда Мороза оказался одним из старейших в мире
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Ямальский брат Деда Мороза оказался одним из старейших в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ямальский новогодний волшебник Ямал-Ири оказался одним из самых старших братьев Деда Мороза, к такому выводу пришла российская школьница Софья Белова. Она изучила информацию о местах проживания новогодних дарителей и представила ее в книге «Волшебная география», сообщает Arctic-info.
Белова выяснила, что самые старшие из них появились на севере Азии и вдоль Северного Ледовитого океана, поскольку именно там образовались первые плена с собственным языком. Российский же Дед Мороз, согласно «Волшебной географии», является самым молодым среди своих братьев.
«Дедам Морозам я посвятила отдельную главу, которая называется «Как на Земле появились народы и первые добрые волшебники». Поначалу Дедов Морозов набралось 63 человека, но потом я заметила, что некоторые народы называют своих новогодних волшебников очень похожими именами. Стала читать статьи про разных Дедов Морозов и вообще историю развития народных сказок у разных народов», — рассказала школьница изданию.
По словам автора, учебник написан для детей, которым неинтересна география, чтобы заинтересовать их этим предметом. Книга выйдет осенью 2018 года, когда будут готовы иллюстрации Константина Бегемотова.
Ранее на Ямале издали сборник хантыйского фольклора. Песни, сказки и легенды собрала писательница Зинаида Лонгортова. Книга была издана за счет программы поддержки коренных малочисленных народов Севера.
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