Цветущий микрорайон. Жители Лосты готовят сразу несколько заявок на городской конкурс

Среди конкурсантов: школа, детский сад и жители домов. Планируют присоединиться к проекту «Цветущий город» еще несколько участников. Сами жители Лосты говорят, они вполне могли бы создать новую номинацию — цветущий микрорайон, потому что клумбы здесь есть почти у каждого дома.

У дома на улице Профсоюзной, 17 цветы достают до окон первых этажей. Следят за клумбой сами жители. Любовь Касаткина днем на даче на грядках, а утром и вечером заботится о цветнике во дворе. Здесь все по правилам: один бутоны отцветают, сменяют другие. Любовь Александровна признается, названия выучила не все. Зато знает, какие условия нужны растениям.

«Я деревенская, у нас в деревне всегда были цветы. И тут тоже высаживаю. Вот у нас соседка 90 лет Мария Харитоновна говорит: я красоту люблю. И я тоже люблю ее — красоту», — делится жительница дома по ул. Профсоюзной, 17, Любовь Касаткина.

Помогают и другие соседи. Для удобства клумбу разделили на части. Каждая квартира ухаживает за своим участком. Цветник здесь благоухает все лето.

«Хотим продолжить добрую традицию. В этот раз мы подали заявки в номинацию «Цветущий двор» и с сегодня здесь появились таблички в знак того, что мы участвуем в конкурсе», — говорит член комитета ТОС «Лоста», Екатерина Подшувалова.

А вот в школе № 19 цветник многоуровневый. В вертикальных клумбах цветут незабудки. Вдоль дорожки распустились ромашки, ирисы, васильки. На очереди — люпины. Занимаются цветником и дети, и взрослые.

Зеленая территория — не просто украшение школьного двора. Цветы радуют глаз и прохожих, которые гуляют по аллее неподалеку на ул. Пионерской. Сейчас здесь начался ремонт общественной территории по проекту «Комфортная городская среда».

«В этом году мы одержали победу в рейтинговом голосовании по проекту «Городская среда» и у нас уже начался ремонт общественного пространства, это аллея у школы. Будет сделано освещение и заасфальтирована дорожка. Поэтому силами выпускников сделали такой вариант клубы в виде солнышка, где будут цвести цветы. И мы надеемся, что к завершению ремонта эта клумба будет радовать глаз прохожих. Ей мы дали такое символическое название «Пусть всегда будет солнце», — рассказывает директор школы № 19 председатель ТОС «Лоста», Наталья Лобачева

Не отстают от старших и дошколята. В детском саду № 80 воспитатели создали удивительную клумбу, глядя на которую можно рассказать целую историю. Внутри конструкции в форме палитры растут бархатцы, на огороде у бабушки с дедушкой — астры и георгины.

«Это у нас художник Григорий. Он городской житель. Приехал к бабушке с дедушкой посмотреть, как живут люди в деревне. И оставил нам свой эскиз, который нарисовал», — поясняет заведующая детским садом № 80 Юлия Соловьева.

Сами жители Лосты шутят: пора создавать номинацию «Цветущий микрорайон». Там бы они обязательно стали победителями, ведь в их Лосте клубы цветут у каждого дома.

Напомним, что прием заявок на городской конкурс уже идет. Принимаются они на ул. М. Ульяновой, 15, в Департаменте городского хозяйства, в подразделениях Центра по работе с населением и на сайте «Вологда-Портал». Жюри определит лучшие клумбы на территориях предприятий, городских учреждений, а также цветущий двор, арт-объект и цветочный кадр. Имена лучших цветочных дизайнеров назовут осенью.