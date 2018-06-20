Скоро свадьба? Джорджина Родригес хвастается помолвочным кольцом!

Роман Криштиану Роналду (33) и Джорджины Родригес (24) вспыхнул летом 2016-го. Пара познакомилась на закрытой вечеринке Gucci и после не расставалась. В мае 2017 года появились первые слухи о беременности модели, ну а в ноябре она родила своему возлюбленному дочку Алану Мартину

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Недавно Криштиану и Джорджина отдыхали в Испании, и благодаря папарацци мы разглядели колечко на том самом пальце девушки. А на днях Родригес прилетела в Россию, чтобы поддержать своего любимого на Чемпионате мира. Сегодня на прошедшем матче модель не только болела за Роналду, но и хвасталась своим украшением с внушительным бриллиантом (говорят, его цена 615 тысяч фунтов — ок. 52 млн рублей).

https://www.youtube.com/watch?v=9Y_zkpHr2Ig

Смотри фото здесь.

Ждем подтверждения.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skoro-svadba-dzhordzhina-rodriges-hvastaetsya-pomolvochnym-koltsom/