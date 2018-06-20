Почему некоторые люди нас бесят и что с этим делать

Алена Котович, колумнист, блогер

«Меня никто не раздражает, я счастлива, поэтому всех люблю!» — вы знаете людей, которые могли бы так сказать? Я не знаю, точнее, у меня есть пара знакомых девушек, которые, закатив глаза, с выражением лица и тоном Ренаты Литвиновой , могут выпалить нечто подобное, добавив: «Я летаю, я в раю», но это просто образ.

Наблюдала недавно картину на почте: передо мной стояла девушка очень интеллигентного и одухотворенного вида, такой нежный цветочек с тоненьким голосочком и наивностью в глазах. А ждали мы, когда нам отдадут посылки без оплаты, которые должны выдавать без очереди. Вдруг врывается нервная мадам, начинает звонить и кричать в трубку на своего мужа, что он никак не доползет до почты и ей некогда. Прибегает запыхавшийся мужичок больного вида, и они вдвоем заполняют извещение, попутно изрыгая друг на друга весь словарный запас русского «фольклора».

Моя культурная соседка по очереди все это время хлопала глазками и делала вид, что парочка ругается стихами Есенина. Но ее умиротворению быстро наступил конец, когда мужчина, расталкивая нас локтями, попытался получить посылку — типа мне только забрать, я тут уже стоял. Логично, что у девушки наступил кризис #выменябесите, который она не смогла скрыть. Наглый нарушитель был отправлен в конец очереди с применением всевозможных эпитетов и с соответствующим лицом.

И таких примеров в жизни масса, психологи называют это состояние «раздражение — гнев». Обида на другого человека иногда может достигнуть таких размеров, что вы не в силах проконтролировать свои негативные эмоции и даете им выход. Врачи говорят, что с этим нужно бороться, но я по себе знаю, насколько это сложно, и мне кажется, что стоит бороться не с эмоцией, а с ее проявлением — спокойнее и без грубостей.

Но самое интересное в другом: очень часто бывает, что какой-либо человек бесит без видимой причины. Причем раздражает он только тебя, а остальные не замечают, насколько этот индивид некультурный, тупой, нахальный или хвастливый — выберите любое качество, которое применимо к вашему случаю. Бывшая подруга постит в инстаграме слишком откровенные фото, коллега на работе все время жует, начальник тупой и разговаривает в приказном тоне, парень думает только о рыбалке с друзьями, а не о вашем походе в театр, — и этот список может быть неимоверно длинным. Но все просто!

Мы подсознательно завидуем, или в этих объектах нашего раздражения есть то, чего мы боимся и подавляем эти качества в себе. Например, подруга остается безнаказанной за свое фривольное поведение, начальник на высокой должности, а ваши способности не замечают, жующая подруга полная, но не сидит на диете и плюет на все законы фитоняшек, парень находит интересные развлечения без вас, а вам без него скучно, — продолжите список сами. Если покопаться в себе, такое объяснение можно найти любому раздражению. «И что теперь с этим делать?» — спросите вы.

Научиться видеть эти внутренние подсказки, и тогда бороться с эмоциями станет намного проще. И очень может быть, что вы взглянете по-другому на некоторые вещи, и они вас будут не раздражать, а смешить или даже вызывать гордость, ведь вы не такая!

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