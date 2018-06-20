Фитнес-блогера распекли за рекламу опасных таблеток для похудения

Фитнес-блогера Мишель Льюин (Michelle Lewin) раскритиковали за рекламу опасных таблеток для похудения. Об этом сообщило издание The Independent.

Льюин, у которой 13 миллионов подписчиков в Instagram, опубликовала у себя в сторис селфи с упаковкой жиросжигающих таблеток и подписала: «Чтобы наедаться, как сумасшедшая, и не париться».

С фотографии по ссылке можно было перейти на страницу онлайн-магазина Amazon , где и продавались медикаменты. В аннотации к товару было сказано, что он позволяет «схитрить на диете», так как «блокирует и разрушает углеводы и подавляет аппетит»: «Съешьте три таблетки, а затем побалуйте себя любимыми углеводами без чувства вины».

Полный список ингредиентов не указан, однако сказано, что препараты содержат хром, экстракт виноградных косточек и аристотелии чилийской.

За рекламу девушку раскритиковали другие фитнес-блогеры. Персональный тренер Фредди Рэй (Freddie Ray) опубликовал собственную сторис, в которой призвал Льюин «перестать быть идиоткой, думать над своими действиями и не рекламировать всякое дерьмо». Он добавил, что никакие таблетки не могут помочь похудеть и привести себя в форму, так как для этого требуется упорство, здоровые привычки и постоянство. «Людям промывает мозги человек, который тренировался годами, правильно питался и соблюдал дисциплину и достиг идеальной формы благодаря этому, а не каким-то там таблеткам», — возмутился он.

Диетолог Никчола Ладлам-Рэйн (Nichola Ludlam-Raine) и вовсе заявила, что не существует никаких доказательств, что подобные таблетки имеют хоть какой-либо положительный эффект на организм. Зато, по ее словам, они способны серьезно навредить психике людей, так как могут привести к нарушениям пищевого поведения.