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Фитнес-блогера распекли за рекламу опасных таблеток для похудения
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Фитнес-блогера распекли за рекламу опасных таблеток для похудения 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Фитнес-блогера Мишель Льюин (Michelle Lewin) раскритиковали за рекламу опасных таблеток для похудения. Об этом сообщило издание The Independent.
Льюин, у которой 13 миллионов подписчиков в Instagram, опубликовала у себя в сторис селфи с упаковкой жиросжигающих таблеток и подписала: «Чтобы наедаться, как сумасшедшая, и не париться».
С фотографии по ссылке можно было перейти на страницу онлайн-магазина Amazon, где и продавались медикаменты. В аннотации к товару было сказано, что он позволяет «схитрить на диете», так как «блокирует и разрушает углеводы и подавляет аппетит»: «Съешьте три таблетки, а затем побалуйте себя любимыми углеводами без чувства вины».
Полный список ингредиентов не указан, однако сказано, что препараты содержат хром, экстракт виноградных косточек и аристотелии чилийской.
За рекламу девушку раскритиковали другие фитнес-блогеры. Персональный тренер Фредди Рэй (Freddie Ray) опубликовал собственную сторис, в которой призвал Льюин «перестать быть идиоткой, думать над своими действиями и не рекламировать всякое дерьмо». Он добавил, что никакие таблетки не могут помочь похудеть и привести себя в форму, так как для этого требуется упорство, здоровые привычки и постоянство. «Людям промывает мозги человек, который тренировался годами, правильно питался и соблюдал дисциплину и достиг идеальной формы благодаря этому, а не каким-то там таблеткам», — возмутился он.
Диетолог Никчола Ладлам-Рэйн (Nichola Ludlam-Raine) и вовсе заявила, что не существует никаких доказательств, что подобные таблетки имеют хоть какой-либо положительный эффект на организм. Зато, по ее словам, они способны серьезно навредить психике людей, так как могут привести к нарушениям пищевого поведения.
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Женский форум
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